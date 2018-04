Det har vært mye trykk i debatten rundt norsk vindkraft i det siste. Dette er naturlig, og det er riktig at vi har en debatt i forbindelse med den største utbyggingen av fornybar kraftproduksjon i Norge på lang tid.

Imidlertid har en rekke artikler om temaet i BT, Aftenbladet og Adressa utelatt et sentralt element i vindkraftregnestykket: Norsk vindkraft bidrar til den europeiske omstillingen, og den kutter utslipp.

Viktig bidrag

Dagens utbygging av ny fornybar kraftproduksjon i Norden, drevet frem av det norsk-svenske sertifikatsystemet, bidrar til lavere strømpriser på sikt, og utgjør et viktig bidrag til å bedre forsyningssikkerheten for norske industribedrifter og norske forbrukere over hele landet.

Samtidig har det norske kraftsystemet hele tiden vært uløselig knyttet til våre naboland. Gjennom betydelig kapasitet i utenlandskabler er vi knyttet til Sverige, til Danmark og til Nederland. Derfra går strømnettet videre som en åre igjennom Europa. Dette har tjent oss svært godt de siste 50 årene.

Vind-vinn

Den norske vindressursen er den beste i Europa, og blant de beste i verden. Sammen med den helt unike tilgjengeligheten på regulerbar og fornybar vannkraft, setter dette det norske kraftsystemet i en enestående posisjon til å bidra til vekst i fornybar elektrisitetsproduksjon. Dette er ikke bare sunn økonomi, det er et enormt klimabidrag. Det er det vi i bransjen kaller en vind-vinn situasjon.

Alle industrietableringer medfører kostnader, i form av arealinngrep, støy og så videre. Derfor har vi en omstendelig konsesjonsprosess i Norge, der alle som ønsker det gis mulighet til å komme med sine synspunkter.

Men det er også store gevinster. I Europa jobber man iherdig for å omstille den tidligere svært så forurensende europeiske kraftsektoren. I den sammenheng snakker norske politikere gjerne om hvordan norsk gass kan bidra til å erstatte kullkraftverkene, og «er en bro til en fornybar europeisk kraftsektor». På andre siden av den broen ligger fornybar elektrisitet: Hver MWh strøm produsert på kullkraft, slipper ut i snitt ett tonn CO2. 1 MWh vindkraft, i et livsløpsperspektiv, gir utslag i omlag 8-20 kilo CO2 . Altså er forskjellen rundt regnet ett tonn CO2 per MWh.

Vi kommer til å bygge ut omtrent 10 TWh norsk vindkraft de neste årene – vindkraft som vil kutte i størrelsesorden 10 millioner tonn CO2 i året. Det tilsvarer 20 prosent av de samlede, norske utslippene av klimagasser!