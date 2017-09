Det er en pil som peker nedover. Det er arbeidsledigheten som faller for 9. mnd. på rad, og ledigheten er nå lavere på landsbasis enn når dagens regjering overtok. Alle andre piler peker oppover. Og Strand Sp ønsker derfor å ta landet i en ny kurs?

Lav optimisme

Det Sp forsøker på, er å selge en bruktbil som ikke fungerte forrige gang de prøvde den for over fire år siden. De ønsker alt tilbake til slik det var før. Var det så mye bedre før dagens regjering tiltrådte? Bonden hadde i snitt 25 prosent mindre i lønn, det var færre bønder som var heltidsbønder, det var meget lav optimisme i landbruket, soningskøen var over fire ganger høyere og det var over 70.000 flere i helsekø som i tillegg ventet lenger enn nå, bare for å ha nevnt noe. Er det tilbake dit Sp ønsker å ta landet?

Det er nå søknadsrekord på norsk sokkel og oljen skal vi ha i lang tid fremover.

De har selv ved gruppelederen her i Strand uttalt i leserinnlegg at deres politikk ligger fast. Det kan virke som om politikken til Sp har gått på grunn og at det er derfor de ligger fast. Frp satser på Norges viktigste næring som sikrer arbeidsplasser og god velferd. Det er nå søknadsrekord på norsk sokkel og oljen skal vi ha i lang tid fremover. Og leter man ikke så finner man ikke. Det er mange som håper på økt leteaktivitet i regionen. Det som virkelig bekymrer personer som har sitt arbeidet i «oljå», er hva som kan skje dersom Sv, Rødt og MDG kommer til Kongens bord og vil sette sitt preg på budsjettene. Ønsker Sp ny kurs i oljepolitikken på lik linje med MDG, Rødt og Sv?

Vi har en rekordsatsing på samferdsel med norgeshistoriens beste samferdselsminister. Vedlikeholdsetterslepet på vei og bane går nå ned for første gang på mange tiår. Rv 13 har blitt mer vedlikeholdt og asfaltert de siste tre årene enn i 15-årsperioden fra 1998 til 2013. Ønsker Sp ny kurs på dette feltet også, slik at vi igjen kan gi veien kallenavnet traktorvei 13?

Vi har en fantastisk kommuneøkonomi som ikke har vært bedre siden 90-tallet. Det var jo ikke akkurat slik forrige gang Sp satt i regjering. Vil Sp sette kursen tilbake til gamle synder? Og så har vi lokaldemokratiet som er viktig. For dagens regjering er den så viktig at de aller fleste saker som kommer til departementet ender opp med å bli vedtatt i tråd med kommunenes ønsker. Ønsker Sp å sette kursen tilbake til hva de hadde i regjering og igjen overkjøre kommunene?

Får skryt i utlandet

Det beste for landet nå er å fortsette den trygge og gode styringen. Vi får skryt fra utlandet for trygg og god styring med gode og riktige tiltak gjennom oljenedturen.

Skattene kommer til å øke for næringslivet, pensjonister og de med minst med mangfoldige milliarder med sosialistisk valgseier. Det er ikke det landet trenger nå. Frp mener at skattene skal videre ned, ikke opp.