En fersk Røde Kors-rapport som ble presentert denne uken avdekker et dramatisk bilde. Med hjelp fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) har Røde Kors vurdert hvilke grupper som har de største humanitære behovene i Norge. De åtte gruppene som er identifisert som de med størst humanitære behov er:

Personer med alvorlige rusproblemer.

Barn som utsettes for mishandling, vold, mobbing og omsorgssvikt.

Asylsøkere, særlig barn og de som har fått avslag.

Eldre med og uten demens, i sykehjem.

Personer med alvorlige psykiske lidelser.

Langtids sosialhjelpsmottakere.

Fattige barnefamilier.

Unge utenfor eller i randsonen av arbeidsliv og utdanning.

Hjelp resten av livet

Halvparten av behovene er direkte knyttet til barn og unge, og ytterligere tre, rusavhengighet, psykisk sykdom og sosialhjelpsmottakere, er utfordringer som ofte har opphav i oppvekst. Når barn lider og utsettes for traumer, øker det sannsynligheten for større mengde lidelse og behov for hjelp resten av livet.

Alle barn har rett på omsorg, trygge voksne og et liv fritt fra vold, diskriminering og utrygghet. Vi kan aldri akseptere at barn utsettes for slik lidelse. For å hjelpe dem som virkelig trenger det, er vi avhengig av en god oversikt over behovene som finnes i samfunnet.

Får ikke hjelp

Denne rapporten viser at mange barn og unge i Norge lever med store lidelser og ikke får den hjelpen de trenger. Ett av ti barn vokser opp i lavinntektsfamilier, nesten 700 barn er bostedsløse, 6 prosent av barn har vært utsatt for grov vold fra foreldre i oppveksten, 63.000 skoleelever opplever mobbing, og over 10.000 barn mottar omsorgstiltak fra barnevernet.

Ser vi nærmere på lokale tall for Rogaland viser statistikk for barn og unges oppvekstsvilkår at så mange som 16 prosent av ungdomsskoleelever i fylket er mye plaget av ensomhet, 6588 barn er en del av barnefattigdomsstatistikken, og at 11 prosent av unge i Stavanger er mye plaget av depressive symptomer. Videre var det ved årsskiftet kun tre fylker som hadde flere mindreårige i omsorgssenter eller asylmottak enn Rogaland.

Styrke innsatsen

Røde Kors krever at norske myndigheter drastisk trapper opp innsatsen for barn og unge. Vår rapport avdekker systemsvikt og store hull i barn og unges sikkerhetsnett. Myndighetene må sette oppvekst først, og styrke innsatsen gjennom flere grep:

En systematisk oppfølgning av alle barn, hvor alle kommuner jevnlig må kartlegge og vurdere barn og unges oppvekstmiljø og sårbarhet. Kommuner med særlige utfordringer må havne på en egen liste for kommuner med utfordrende oppvekstvilkår som utløser ekstra ressurser og oppfølgning. En av de største utfordringene knyttet til psykisk vold, mobbing og utestengelse blant unge er at en stadig større del av dette foregår over digitale medier og er gjerne skjult fra foreldre og lærere. Vi må derfor styrke opplysningsarbeidet om digital mobbing, og skolene må få et større ansvar for å ta tak i og håndtere hets, mobbing og vold som utøves gjennom sosiale medier. Regjeringen bør lovfeste forebyggende tiltak til barn og unge. I dag blir fritidstiltak og sosiale møteplasser for ungdom ofte nedprioritert, fordi de er ikke lovpålagt. I Stavanger kommune opplever kun seks av ti av ungdomsskoleelevene at det finnes et godt tilbud av lokaler til å treffe andre unge på fritiden. Vi må ha et bedre lokalt samarbeid om oppvekst hvor alle lokale frivillige og myndigheter som arbeider med barn og unge, bør møtes jevnlig og deler erfaringer og utfordringer.

Felles plikt

Vi ber lokalsamfunn, frivillige og storsamfunnet om at vi strekker oss litt lenger for å bry oss, vise omsorg og omtanke. Vi ber også politikerne som nå står foran valgkampen om å merke seg rapportens klare melding om å prioritere oppvekst. Det er vår felles plikt å ta tak i den lidelsen og nøden som rapporten trekker frem.

Vi og våre barn er heldige fordi vi vokser opp i Norge. Ingen kan ta fra oss den stabiliteten og tryggheten mange tross alt har. Vi snakker om unntak når vi snakker om humanitær lidelse og nød, men den er like fullt alvorlig for den det gjelder. Og vi kan ikke marginalisere noens lidelse og nød, bare fordi de lever i et samfunn hvor de aller fleste av oss i realiteten har få alvorlige bekymringer.

En vond barndom varer livet ut. Vi kan ikke akseptere at så mange barn og unge ikke får den hjelpen de trenger.