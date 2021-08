Mímirs lille navle

POLITIKK: Mímir Kristjánsson later som om det var han som besluttet å flytte på cruiseskipene for to års tid siden. Men det er ikke riktig.

«Stavanger trenger arbeidsplassene og omsetningen som skapes av turismen, også fra cruisetrafikken», skriver Ingebjørg S. Folgerø. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Ingebjørg S. Folgerø Medlem av Utvalg for Miljø og Utbygging, Stavanger Høyre

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den målretta Rødt-politikeren Mímir Kristjánsson flyttet fra Oslo til Stavanger, satte seg ned ved kaien med en pils, og loddet folkemeningen rundt seg. Stemningen tilsa nei til cruiseskip i Vågen, ja til oljå og nei til kapitalismen. De siste to i noe motstrid med hverandre, men ka då?

Så han lovet i valgkampen å kjempe for alle tre, og det skal han faktisk ha: Han har stått ved de tre løftene. Ingen sluttdato for oljå i Rødts program, ikke mer enn 200 cruiseskip i Vågen (noen ville kanskje mene at 200 skip foran Beverly fortsatt er mange, men vannari), og vekk fra byen både med Aker og de private (!) firmaene som prøver å leve av reiseliv også om vinteren.

«Det er mulig at cruiseturismen skaper noen få arbeidsplasser her, men disse arbeidsplassene vil vi ikke ha», sier flertallspartienes næringspolitiske talsmann til Aftenbladet/E24. Dette er urenska symbolpolitikk. Mímir Kristjánsson sier at «hensynet til brukerne av sentrum bør veie tyngre enn næringens hensyn». Det handler altså ikke om – for eksempel – miljø og klima. Og han later som om det var han som besluttet å flytte på cruiseskipene for to års tid siden. Men det er ikke riktig.

Jobbet systematisk

Høyresiden i kommunestyret har jobbet systematisk og målrettet med dette i mange år. Ting tar faktisk litt tid, særlig når det skal reguleres, finansieres, og gjøres på en klok måte i samarbeid med mange. Her er noe av det vi har fått på plass for å beholde fordelene og minimere ulempene ved cruisetrafikk:

Nye løsninger for å flytte cruiseskip ut av indre Vågen. Skipene trenger kaiplass som er både lang og dyp. Derfor har det vært gjort mye god planlegging og tilpasning for å få skipene på plass i Bjergsted og på Holmen.

Vi har fått opp en målestasjon for luftkvalitet i Vågen, for å sikre at beboere og besøkende i sentrum får ren luft. Gjennomføringen av dette tok lenger tid enn vi ønsket, men det er fordi administrasjonen forsøkte en enklere og billigere løsning først. Den var ikke god nok, så vi fikk på plass en fullskala luftkvalitetsmåler.

Vi har fått fram løsninger for landstrøm, slik at skipene ikke skal bruke drivstoff ved kai. Dette har vært komplekst, fordi man bl.a. må få på plass nok kraft, finansiere løsningen, og regulere det hele. Det skjer i høst.

Forpliktende samarbeid

Viktig: Vi formaliserte i 2018 et forpliktende samarbeid mellom Stavanger og 12 andre norske cruise-byer slik at alle stiller de samme, strenge krav til cruiseskipene. Dermed må alle skip som besøker noen av disse destinasjonene, forholde seg til en lang liste krav om klima- og miljøtiltak, herunder etter hvert utslippsfri drift ikke bare ved land, men ved inn- og utseiling i norsk farvann. Listen omfatter også en forpliktelse til å finne mer egnede kaiarealer til cruisevirksomhet, hvilket vi altså har gjort.

PS: Haugesund, som ser ut til å kunne overta mange av skipene som nå ikke får komme til Stavanger, er ikke på denne listen…

Og ikke minst har regjering og Storting tatt grep for å fjerne skadevirkninger i norske fjorder. Det gjelder blant annet svovelkrav, krav til NOx-utslipp, forbud mot utslipp mot kloakk og gråvann, reguleringer for bruk av eksosvaskeanlegg, krav om en miljøinstruks og forbud mot forbrenning av avfall. Vår Høyreregjering har også en gjennomtenkt Handlingsplan for grønn skipsfart.

Tatt mange grep

Alle (!) er enige om at Vågen ikke skal være full av digre skip hele sommeren. Men utsikten fra Beverly er faktisk ikke det viktigste poenget. Vi på Høyresiden har allerede tatt en lang rekke grep for å bli kvitt ulempene, selv om noen tiltak tar litt tid å få på plass. Stavanger trenger arbeidsplassene og omsetningen som skapes av turismen, også fra cruisetrafikken.

Jeg foreslår at Mimir Kristjansson, på vegne av flertallspartiene i Stavanger, oppsøker de ansatte hos Rødne eller andre som lever av cruiseturismen, ser dem inn i øynene og sier at «arbeidsplassene deres vil vi ikke ha».