Hvorfor er fysisk sykdom så mye mer akseptert?

DEBATT: Innimellom, slik som i dag, skulle jeg gjort mye for å bytte min psykiske sykdom som ingen ser, mot en fysisk sykdom.

«I Norge dør ca. 600 mennesker hvert år på grunn av selvmord. Det er nesten to per dag. Jeg har selv mistet sju venner», skriver Kai Storm Plener.

Kai Storm Plener Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ja, det finnes mange forferdelige fysiske sykdommer, men de er så mye mer «aksepterte». At depresjon, angst og psykose også er dødelig på en helt annen måte, er ikke akseptert.

Bent Høie sin nullvisjon mot selvmord er tull. Det skjer ikke før psykiatrien får et skikkelig løft. De kan ikke holde på slik de gjør i dag… hvor pasienter bare sendes frem og tilbake mellom psykiatrisk og hjemme. Kanskje også til et hjem som ikke fungerer.

Du strikket så fint. Nå er du borte, fordi et system sviktet deg …

Større forståelse

Får man for eksempel kreft får man den beste oppfølging et sykehus kan gi. Havner man i rullestol, blir fort forståelsen av at man trenger brukerstyrt personlig assistanse (BPA) lettere enn når man «bare» har psykiske problemer. Jeg sier ikke det er lett å få gjennom en rettighet man har krav på, men forståelsen er større.

I 2020 lå jeg på intensiven i ett døgn. Da hadde jeg til en hver tid to sykepleiere som passet på meg. Når de etter hvert vekket meg opp av koma og skulle koble meg av ventilator, var det også lege der. Ja, denne hendelsen var selvforskyldt, og den viser at det er et helt annet omsorgsnivå når årsaken er fysisk og ikke «bare» psykisk. Et halvt år etterpå fikk jeg et spørreskjema i posten med spørsmål om jeg ville svare med egne ord på hvordan jeg opplevde oppholdet og oppfølgingen. Tenk … tenk om psykiatrien i Norge kunne gjort noe sånt. Da hadde mange på toppen fått bakoversveis.

Mistet sju venner

På psykiatrisk avdeling skal vi pasienter ikke snakke sykdom med hverandre. Etter hvert som tiden går, er det noen man stadig treffer igjen. Det er de som er her én gang, og de som stadig havner tilbake, slik som jeg gjør.

I Norge dør ca. 600 mennesker hvert år på grunn av selvmord. Det er nesten to per dag. Jeg har selv mistet sju venner. Vi satt så ofte i stuen på A3 og strikket sammen. Du strikket så fint. Nå er du borte, fordi et system sviktet deg … Det var tilfeldig jeg fant ut at du var død, jeg så tilfeldigvis en dødsannonse i avisen. «Valgte bort verden».

Innimellom står det tilsvarende i dødsannonser. Jeg forstår med en gang hva det dreier seg om. At over 600 gjør dette i Norge, er ikke akseptabelt.

Sliter på slitne kropper

Distriktspsykiatrisk senter og lukket psykiatrisk er et samlebånd. Legevakt og fastlege legger inn. Sykehuset skriver ut, og slik fortsetter det. Det sliter på allerede slitne kropper.

Jeg er dessverre en av dem som har opplevd vonde ting. At jeg bare skal få oppfølging annen hver uke, blir for lite. Hver samtale starter med hvordan jeg har hatt det siden sist. På slutten av timen nærmer vi oss traumene, men vips vi snakkes om to uker, timen er over.

Jeg kommer hjem urolig, rastløs og føler meg egentlig dårligere enn før timen. Når jeg er urolig øker spisingen, tvangen, og de suicidale tankene. Dette øker på de to neste ukene før neste avtale. Og slik holder behandler og jeg det gående. Annen hver uke … Vi får aldri jobbet med kjernen fordi alt blir her-og-nå-problemene.

Å ha fysiske sykdommer er ikke gøy. Alle vil jo helst være friske, men slik er det dessverre ikke. Men forståelsen og oppfølgingen av fysiske sykdommer, er bare så mye bedre. Hvorfor skal det være så tabu å si at jeg sliter med depresjon? Jeg har psykose? Jeg har anoreksi? Fremfor – jeg har ALS, jeg har kreft. Hvorfor får man et – å, hvordan går det, håper du fort blir bedre og håper du ikke får et alvorlig forløp osv. hvis det er fysisk, men ikke hvis det er psykisk? Det er rett og slett (på barnslig språk) urettferdig.

Vi dør på veien

I Stavanger bygges det nytt somatisk sykehus. Hvor hentes pengene fra? Hva med å gi litt ekstra til psykiatrien, Bent Høie? Du sier du ikke vil at psykisk syke skal dø, men samtidig kuttes det stadig i budsjettene. Den nye reformen med kortere behandlingsforløp i rus og psykiatrien, fungerer heller ikke, bare spør oss som er inni den… Vi dør på veien…

Hvis du trenger noen å snakke med, kan du ringe Mental Helses gratis, døgnåpne telefontjeneste på nummer 116 123.

Eller Røde Kors på tlf. 80 03 33 21.