Sp har i alle år snakka om totalberedskap

DEBATT: Beredskapsmiljøet på Sola må vere ein del av totalberedskapskommisjonen. Rundt Stavanger lufthamn, Sola har me bygd oss opp eit viktig miljø innan SAR (Search and rescue).

«Dei siste 20 åra har me ikkje hatt ein samla plan for totalberedskap i landet vårt», skriv Lisa Marie Ness Klungland.

Lisa Marie Ness Klungland Stortingsrepresentant (Sp)

Her i Rogaland sit me altså med eit høgt spesialisert flygeleiarmiljø. Eit unikt, nasjonalt og internasjonalt anerkjent beredskapsmiljø. Det må vere ein viktig del av totalberedskapskommisjonen. Hovudredningssentralen for Sør-Noreg er blant anna stasjonert her.

Måtte kjempe

I fjor måtte me kjempe for å behalde Stavanger kontrollsentral i Rogaland. Avinor ville flytte dette til Austlandet. Der jobbar det flygeleiarar som er essensielle når det kjem til redningsaksjonar i heile Sør-Noreg. Både til lands, men òg offshore. Kunnskapen og kompetansen me har bygd oss opp gjennom arbeidet offshore er eit viktig bidrag i møtet med beredskap. Kampen om Stavanger kontrollsentral resulterte i eit samla Rogaland som la press på statsråden, og der han til slutt måtte skjere gjennom og stoppe Avinor i planane deira.

Truslane mot samfunnet vårt er mange.

Dei siste 20 åra har me ikkje hatt ein samla plan for totalberedskap i landet vårt. I 2019 fekk me vite at den mest sannsynlege trusselen mot samfunnet vårt var ein pandemi. Denne rapporten blei lagt i ei skuff. Me kjenner alle til kva som skjedde i mars 2020.

Senterpartiet har i alle år snakka om totalberedskap. Truslane mot samfunnet vårt er mange. Naturen kan gjere skadar, slik som i Gjerdrum på slutten av 2020. Me får stadige varslar om skred- og rasfare, og stadig vekk går det faktiske ras. Stormane bles rundt oss, noko som gjer at luftambulansar må stå på bakken, bruer og vegar blir stengde. Når ikkje folk kjem seg til sjukehus, kan det få katastrofale følger. Digitale truslar blir me meir og meir kjende med. Krigføring i dei austeuropeiske landa kan resultere i kornmangel hos oss. Det råkar matberedskap og vidare tilgangen vår til mat. Og sjølv om det høyrest urealistisk ut akkurat nå, så kan me i ytste konsekvens risikere å bli angripe av ein anna nasjon. Historisk sett er det ikkje så mange år sidan sist.

Bygd ned

Dei siste tiåra har me bygd ned beredskapen vår. Me har konkurranseutsett den og me har nedprioritert den. Politiske vedtak om å bygge ned kornsiloar kjenner me godt til frå Stavanger. Forsvaret vårt er bygd ned. Heimevernet er ikkje det same som det var før. Og kor godt førebudd er me som innbyggjarar dersom straum og reint vatn skulle forsvinne? Om me, som under 2. verdskrigen, måtte «ut i feltet»?

Skal me gong på gong måtte kjempe for beredskap? Kjempe for å vere førebudd når krisa skjer? Nei, meiner me i Senterpartiet. Nå startar arbeidet med totalberedskapskommisjonen og Rogaland har mykje å bidra med i det arbeidet.