Eksamen for kullet som har blitt hardest rammet?

DEBATT: Andre termin er i gang, like så er diskusjonen vedrørende eksamen eller ei. Jeg og resten av avgangskullet er det kullet som til nå har blitt hardest rammet av koronarestriksjonene, likevel planlegges det å avholde eksamen som før.

«Kvaliteten på den digitale undervisningen har variert enormt, både mellom ulike lærere, skoler og byer. Dette har påvirket både mitt og mine medelevers læringsutbytte», skriver Hedda Furenes.

Hedda Furenes Avgangselev, Hafrsfjord

Sykefravær og karantene

Jeg er selv VG3 elev og siden mitt første halvår i videregående skole har skolehverdagen bestått av et sammensurium av 100 prosent, 50 prosent og til tider 25 prosent digital undervisning, i tillegg til 100 prosent fysisk undervisning. Periodene med fysisk undervisning var preget av mye sykefravær og karantener.

Jeg mener et alternativ kan være å redusere fra fire til to eksamener, en muntlig og en skriftlig.

Kvaliteten på den digitale undervisningen har variert enormt, både mellom ulike lærere, skoler og byer. Dette har påvirket både mitt og mine medelevers læringsutbytte. Enkelte som har hatt behov for ekstra hjelp har ikke fått tilbud om dette, og for mange elever er terskelen for å spørre om hjelp enda høyere når man ikke møter lærerne fysisk. Lærerne har heller ikke hatt mulighet til å se de elevene som henger bakpå eller trenger hjelp, og elevene har ulike forutsetninger for å lykkes med hjemmeskole og egenlæring.

Økte psykiske lidelser

Vi må også huske på konsekvensene av pandemien utenfor skolen. BUP, blant andre, har rapportert om en stor og vedvarende bølge av nye henvendelser. Fra januar til februar i 2021 var det ifølge tall fra Ukom hele 21 prosent økning i nye henvisninger av barn og unge hos spesialhelsetjenesten. Psykiske lidelser påvirker prestasjonene på skolen ved at man kan oppleve konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, svekket hukommelse og svekket motivasjon. I tillegg må vi konkurrere med historisk høye snitt på enkelte studiesteder.

Et argument for å avholde eksamen som normalt er at det er god trening til eventuelle eksamener i studietiden. Men tatt situasjonen og konsekvensene av varierende undervisning i betraktning, bør man kunne tenke nytt og avlegge eksamen på andre måter.

Redusere fra fire til to

Jeg mener et alternativ kan være å redusere fra fire til to eksamener, en muntlig og en skriftlig. Da vil man både få treningen man trenger, samtidig som det vil være overkommelig for de fleste. I tillegg vil elever få mer tid til å ta igjen tapt undervisning, og lærere vil ha mulighet til å gi en grundig standpunktvurdering. Dette var noe av argumentasjonen for å avlyse eksamen i 2020.

Man må også ta i betraktning at det er mange som står i fare for ikke å få vitnemål grunnet mangel på vurderingsgrunnlag, som i stor grad er forårsaket av hjemmeundervisning, sykdom og karantene under vurderingssituasjoner.

Debatten om eksamen handler ikke om å få den avlyst fordi vi ikke gidder, men fordi vi opplever å ikke ha grunnlaget som trengs. Vi finner det mer hensiktsmessig å bruke de siste månedene på å forbedre vitnemål og ta igjen tapt undervisning.

Mange kjemper

Jeg håper regjeringen kan sette seg inn i vår situasjon. Dersom vi skulle få fire eksamener med pensum som sitter vagt som følge av redusert kvalitet på undervisningen, er jeg redd flere vil kaste inn håndkleet og gi opp.

Mange kjemper for i det hele tatt å få et vitnemål, eller mot psykiske problemer som er i fare for å bli langvarige grunnet pandemien. Etter nesten tre år med usikkerhet, synes jeg vi fortjener å få en tidlig avklaring på hvordan eksamenssituasjonen blir, slik at vi kan rette søkelyset på best mulig læring, få grunnlag for et vitnemål og ikke minst komme oss psykisk helskinnet ut av både pandemien og videregående skole.