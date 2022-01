Det er greit med uenighet og kritikk!

DEBATT: Svarer her John Peter Hernes i Høyre etter at han hadde et innlegg i Aftenbladet 13. januar der han skriver at «Ap må tåle kritikk om skjenkestopp».

– Verken fagmyndighetene eller noen andre kan med sikkerhet si hvilke av koronatiltakene som virker mest effektivt for å hindre smitte. Dette er en viktig grunn til at dette er så vanskelig og åpner opp for mye synsing og uenighet, skriver Sverre Uhlving i Ap.

Debattinnlegg

Sverre Uhlving Arbeiderpartiet

Det er selvsagt greit at Hilde Øvrebekk i en kommentar og Torill Renaa i Aftenbladet 7. januar er uenige i regjeringens koronatiltak. Det jeg finner provoserende og respektløst er at Hilde Øvrebekk insinuerer at Jonas Gahr Støre baserer sine beslutninger på egen synsing når han klart har sagt at det er basert på tydelige faglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet (HDIR).

Jeg anklager ikke hele serveringsbransjen for å drive med juks.

Og jeg synes det er respektløst når Torill Renaa mener at regjeringen er fiendtlig innstilt overfor arbeidere og bedriftseiere i bransjen.

Hindre smitte

Jeg regner med at alle har fått med seg at de inngripende tiltakene også denne gangen ble iverksatt for å hindre smitte, og at det skjer ved å redusere kontakt mellom folk. Fagmyndighetene anbefaler en rekke tiltak for å oppnå dette, blant annet skjenkestopp. Verken fagmyndighetene eller noen andre kan med sikkerhet si hvilke av tiltakene som virker mest effektivt for å hindre smitte. Dette er en viktig grunn til at dette er så vanskelig og åpner opp for mye synsing og uenighet.

Derfor mener jeg at selv om en er uenig i tiltakene, så bør spesielt en seriøs avis som Aftenbladet, vise respekt for hvor vanskelig det er å fatte beslutninger i en krevende og uoversiktlig situasjon. Hvor smitten sprer seg rekordraskt, en ikke vet hvor farlig virusvarianten er og intensivavdelingene er fulle. Og beslutningene er tatt etter råd fra de mest kompetente fagmiljøer og med de beste intensjoner for hele samfunnet.

Erfaring fra andre land

Jeg anklager ikke hele serveringsbransjen for å drive med juks. Den viktige grunnen for Solberg-regjeringen den gang de foreslo skjenkestopp og for Støre-regjeringen denne gangen (begge gangene etter råd fra FHI og HDIR) oppfatter jeg var erfaring fra andre land og fra Norge, er at når folk drikker alkohol så er de mindre påpasselige med å følge smittevernreglene. (Det er dessverre lite forskning på dette).

Og nå har heldigvis regjeringen opphevet skjenkestoppen og samfunnet åpnes mer opp igjen etter gode råd fra FHI og HDIR.