«Man kan bruke en varebil, ta noen runder hver dag og samle inn hensatte elsparkesykler som så måtte hentes ut mot et passe gebyr», skriver Livar Dubland.

Livar Dubland Stavanger

DEBATT: Aftenbladet tar opp et problem som gjelder mange når de skriver om elsparkesykler som plasseres i hytt og vær. Jeg tror de fleste av oss ser at det stort sett dreier seg om elsparkesykler som leies ut, ikke de som eies og brukes av private.

Vi må innse at elsparkesykler er kommet for å bli. De er et utmerket, rimelig alternativ til både bil og buss. Problemet er stort sett hvordan de parkeres eller mer korrekt; settes fra seg. Men også hvordan myndighetene håndterer den tilfeldige hensettelse av elsparkesykler.

Lov om veitrafikk paragraf 37. c gjør det klart at det bør være en kurant sak å fjerne hensatte elsparkesykler hvis man vil. Man kan bruke en varebil, ta noen runder hver dag og samle inn hensatte elsparkesykler som så måtte hentes ut mot et passe gebyr.

Jeg vil tro at det innen kort tid ble slutt på problemet. Utleieselskapene ville måtte belaste de som leide elsparkesyklene og etter hvert ville det skje to ting; Utleieselskapene ville tape så mye penger at de ga opp og sluttet. Eller, de brukerne som ble belastet av utleieselskapene, forsto at de måtte skjerpe seg.

Hvis det hadde vært biler som ble hensatt slik, ville det ikke tatt lang tid før bergingsbil var på plass og fjernet kjøretøyet.

Løsningen finnes, men er der vilje? «Where there's a will there's a way.»