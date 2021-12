Vintervedlikehold i Ryfylkeveien, Hogstad-Høle

«Det kan til tider virke som om Rogaland fylke ikke er klar over at fylkesveiene i Sandnes kommune er en del av deres ansvar», skriver Kårleiv Kristoffernsen. Illustrasjonsbilde.

Debattinnlegg

Kårleiv Kristoffersen Sandnes

VEG: Før fylkeskommunen overtok Ryfylkeveien hadde vi et godt vintervedlikehold, og vi følte oss trygge på at veien ble ryddet og strødd.

Med tanke på at det har vært en markant økning i trafikken de siste årene så har et godt vintervedlikehold vært helt avgjørende for at innbyggerne kan ferdes trygt og komme seg på jobb og skole til rett tid. Åpning av Ryfast-tunellen har ikke ført til nedgang i trafikken.

Nå hører vi at Fylkeskommunen har nedskalert Ryfylkeveien til en vintervei, og at trafikkmengden er for lav til at de kan opprettholde det veivedlikeholdet som vi har hatt i mange år når Vegvesenet hadde ansvaret.

Hvordan kan ansvarlige ledere neglisjere den trafikale faren på en islagt smal vei med minimal belysning, og samtidig beholde nattesøvnen er helt ufattelig. Jeg håper og tror at et liv noen kilometer utenfor Stavanger er like verdigfult som et liv i sentrale bystrøk. Slik situasjonen er nå, så overfører man ansvaret for sikkerheten og kostnadene med å strø veien til den enkelte innbygger.

Samtidig som vi blir oppfordret til å kjøre piggfritt, så blir vi servert en veistander med speilblank is på store deler av strekningen mellom Hogstad og Høle, en smal og svingete vei der man enkelte steder må benytte seg av møteplasser fordi det ikke er plass til to biler i bredden. Det kan til tider virke som om Rogaland fylke ikke er klar over at fylkesveiene i Sandnes kommune er en del av deres ansvar. Hvorfor er Ryfylkeveien nedgradert etter at fylket overtok ansvaret? Trafikken har økt.

