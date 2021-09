Ulrikke Torgersen (MDG): Skulle jeg være en hogge­stabbe for de andre partiene i Aften­bladets debatt?

VALG 2021: Livet som ung politiker fra MDG er en evig kamp for å bli tatt på alvor.

Aftenbladets folkemøte med debatt om jordvern og matsikkerhet på Time bibliotek mandag ble holdt mellom (fra høyre, i ovalen) Geir Pollestad (Sp), Margret Hagerup (H), Ingrid Fiskaa (SV) og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF). I midten programlederne Finn E. Våga og Kristine Stensland. Helt til venstre Bjørn Gimming (Norges Bondelag) og MDGs Ulrikke Torgersen (innringet).

Debattinnlegg

Ulrikke Torgersen 1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland

Det er en gjennomgående opplevelse av å bli undervurdert og en kamp om å stadig måtte vinne tillit blant eldre som ser mer på alderen min enn å lytte til meningene mine. Jeg tror ikke jeg er alene.

Mandag var jeg på Stavanger Aftenblads folkemøte på Bryne om jordvern og matsikkerhet. Jeg gledet meg til å utfordre regjeringen og Sp med grønn politikk som jeg mener er bedre for bøndene, selvforsyningen, naturen og klima. Det fikk jeg dessverre ikke mulighet til.

Jeg var blitt invitert med ordene «vi ønsker svært gjerne at du deltar». De andre som var invitert, var representanter fra partiene KrF, Senterpartiet, SV og Høyre, i tillegg til representanter fra Bondelaget og Bondeopprøret.

Samme dag som debatten skulle avholdes, ba jeg om mer informasjon og fikk følgende mail: «Ulrikke kommer inn litt senere i debatten. Hun skal være i sidepanelet, ikke hovedpanelet.» Javel, tenkte jeg. Kanskje politikerne skal kommer inn etter at fag- og interesseorganisasjonene har sagt sitt.

Merkelig nok hadde Aftenbladet tydeligvis før debatten bestemt seg for at MDG og bøndene måtte være naturlige motpoler.

Slik ble det ikke.

Satt på sidelinjen

Når jeg ankommer, får jeg vite at jeg ikke får stå sammen med de andre politikerne som var invitert. I 50 minutter skal jeg heller sitte på bakrommet og se på at de fire andre politikerne mener masse om temaet jeg har brukt tid og krefter på å sette meg inn i og har stor interesse for.

Etter at jeg får entre scenen, må jeg vente en stund til før jeg får lov til å komme til orde. Jeg blir da bedt om å opplyse publikum om vår samlede politikk på feltet. Jeg får til sammen seks minutter i samtale med representanten fra Bondelaget. Vi blir satt opp mot hverandre for uenighetens skyld, ifølge Aftenbladet, men det kommer raskt fram at Bondelaget var enig i mye av retningen i MDGs landbrukspolitikk.

Merkelig nok hadde Aftenbladet tydeligvis før debatten bestemt seg for at MDG og bøndene måtte være naturlige motpoler. Ingenting kunne være fjernere fra sannheten.

Litt undrende spør jeg innlegget mitt programlederen om hvorfor jeg ikke får stå som en likeverdig debattant i panelet. Jeg får dessverre ikke svar.

Etter innlegget mitt vender ordstyrerne ryggen til meg og fortsetter med debatten med hovedpanelet, og jeg blir igjen stående på sidelinjen. Jeg får en kort tretti-sekundersreplikk på Bollestad.

Debatt om MDGs politikk – uten MDG

Men med programlederens rygg mot meg igjen kommer plutselig angrepene fra flere hold. Det er MDGs landbrukspolitikk de andre debatterer.

Forsøk på å få svare på angrep på MDG.

Mens jeg ikke får mulighet til å svare, får de andre deltakerne i panelet komme med mange myter og feilaktige påstander om MDGs politikk Jeg ber om å få tilsvar, men programleder overser mitt ønske om ordet i en liten halvtime til.

I frustrasjon hever jeg stemmen og krever ordet, etter et direkte angrep på meg. Da blir jeg viftet bort med hånden av programlederen. Jeg må tie.

Jeg innser etterhvert at min rolle er å «belyse» hva MDG mener om temaet, ikke debattere eller mene noe utover det.

Jeg må innrømme at de ca. 40 minuttene jeg sto på scenen føltes frustrerende.

Til slutt får jeg mulighet til å holde en avslutningsappell på ett minutt. Jeg prøver så godt jeg kan å oppsummere debatten og MDGs politikk med tiden jeg har.

Før resten av politikerne får flere avslutningsinnlegg blir jeg bedt om å forlate scenen. En journalist skal ta plassen min og foreta en analyse av debatten. Så får resten siste ord.

Fra forsiden av Aftenbladet.no etter debatten.

På toget hjem ser jeg overskriften på forsiden til Stavanger Aftenblad, som dere kan se på bildet. Senterpartiets tabloide angrep på vår politikk blir brukt som «clickbait». Med angrep fra et panel jeg ikke var med i.

Nye stemmer møtes ofte med bagatellisering og latterliggjøring.

Uansett ikke greit

Jeg er tjue år yngre enn den yngste politikeren i hovedpanelet på Time Bibliotek denne mandagen. Det er vanskelig å fri seg fra tanken på at dette har spilt inn når Aftenbladet har valgt bokstavelig talt å plassere MDG på sidelinjen i denne debatten.

Etter debatten spurte jeg Stavanger Aftenblad om hvorfor jeg ble satt til siden i debatten. Jeg fikk svaret at de ville inkludere «politikere som har sjanse å komme inn på Stortinget». Vel, det har jeg. Og MDG er større på meningsmålingene enn partiet til landbruksministeren selv.

Jeg sitter igjen med en følelsene av å ha blitt dratt inn i debatten for å være til stede som hoggestabbe for de andre partiene. Enten det skyldes at Stavanger Aftenblad ikke klarer å respektere unge kandidater, eller at de ikke klarer å ta MDG alvorlig, så er det uansett ikke greit. Nye stemmer møtes ofte med bagatellisering og latterliggjøring.

Jeg er forberedt på at det blir slik også om jeg havner på Stortinget. Men med din stemme i valget så vil også min stemme bli hørt, på vegne av naturen, klimaet og framtidas generasjoner. Jeg gir meg ikke.

Dette innlegget sto først på Ulrikke Torgersens Facebook-side . Det er publisert på Aftenbladet.no med Torgersens tillatelse.

