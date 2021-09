Nesten alle elsker norske tomater, hvorfor dyrkes ikke flere her?

TOMATER: Vi vet fra undersøkelser at de norske tomatene er favoritten blant kunder, men velger vi som forbrukere bevisst når vi er i butikken? Ser vi på etikettene, leter vi etter merket som sier at dette er norske varer?

Tomatene er Rogalands røde rubin. Langt flere tomater bør dyrkes i Norge. For å få til dette utfordrer innsendere Rogalands politikere om å legge til rette for at alle offentlige innkjøp baserer seg på norske tomater.

Katrine Røed Meberg Generalsekretær i Norsk Gartnerforbund

Det er ikke mange dagene siden den storslagne Tomatfestivalen i Rogaland, med fest og feiring for store og små, og hyllest av den røde frukten. Ingen ringere enn sykkellegenden Dag Otto Lauritzen var med å kaste glans over arrangementet. Landbruks- og matministeren, politikere, produsenter, arrangører og sponsorer bidro på denne måten å skape folkefest, med tomaten i sentrum. Dette er fantastisk, og vi har all grunn til å heie frem en slik stolthet.

Rogaland kan nemlig smykke seg med å være det største veksthusfylket og står for over 90 % av all tomatproduksjon i Norge. Kvaliteten og mangfoldet i norske tomater er svært god. Faktisk så god at vitenskapelige smakstester viser at forbrukerne synes at norske tomater smaker best. Testene ble gjort i forbindelse med Nibios prosjekt BioFresh. Forskere fra Nofima, med flere, gjennomførte smakstester på norske og spanske tomater ved fem kantiner i Rogaland, og konklusjonen var klar: De aller fleste foretrakk norske tomater.

For lite norske tomater

Når du titter i butikkhyllene, finner du mange varianter å velge mellom. I Norge produserer vi vel en tredjedel av tomatene selv, resten er import. En behøver neppe være matematiker for å skjønne at norskandelen burde vært langt høyere. Fra 2019 til 2020 økte norsk produksjon litt, men her vi fortsatt mye å gå på. Hvorfor produseres det ikke mer tomater i Norge da, spør du kanskje?

Godt spørsmål! Svaret er sammensatt. Punkt en; norske gartnere kan produsere mer, men det er avhengig av at markedsaktørene velger disse fremfor importerte tomater. Vi skal ikke produsere grønnsaker som ikke blir spist.

Selv om det er mer enn nok norske tomater i hovedsesongen, blir det like fullt importert tomater til Norge. Noen påstår at det er mye mer klimavennlig at tomatene produseres i Spania. Spanske tomater skal transporteres 320 mil og produseres i et land med vannressurser under stort press. Norsk veksthusnæring er opptatt av bærekraft, og har over flere tiår jobbet med omstilling. Per i dag er vi hele 67 % fornybar når det gjelder energi, og enda bedre skal vi bli.

Avlingsmessig er vi i eliteklassen. Avlingene for stor, rundt tomat er tredoblet, fordi gartnerne har investert i lys og kan produsere hele året. En annen fordel med norsk produksjon er bruken av biologisk bekjempelse med nyttedyr mot eventuelle skadedyr, i stedet for kjemisk plantevern. Vi scorer høyt på bærekraft, så hva er det da som gjør at det importeres likevel?

Økt forbrukt, flere norske

Kan det være prisen det står på, – kan pris trumfe alt? I 2020 overleverte Utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren sin rapport «Grøntsektoren mot 2035 – sammen for økt konkurransekraft, økt etterspørsel og mer norsk.» Målene som ble satt er 75 % vekst i forbruk, hvorav 50 % skal være vekst i norskandelen. Utvalget ga seks klare anbefalinger om hva som skal til for å oppnå målet. En av disse er å utnytte innkjøpskraften i offentlig sektor. Jeg var selv med i dette utvalgsarbeidet, og på Tomatfestvalens tomatkonferanse tok jeg til orde for nettopp å utfordre Rogalands politikere om å legge til rette for at alle offentlige innkjøp baserer seg på norske tomater. Argumentene er tydelige; kortreist, kvalitet, bærekraft og smak.

Da kan produsentene dyrke enda flere tomater. Da kan Rogaland krone seg som et foregangsfylke og vise hvordan en reelt og konkret kan bidra til at vi sammen kan nå målene.

Tomatfylket Rogaland – Tar dere ballen?

