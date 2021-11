Festen etter gjenåpningen skaper flaskehalser

KRONIKK: Etter gjenåpningen går økonomien på Sør-Vestlandet så det griner. Den største utfordringen nå er voksesmerter i økonomien.

Kommunal gjenåpningsfest «etter» koronaen i Sandnes for snar fire uker siden. Men pass på, det er skjær i sjøen, argumenterer Lars Raaholt Bredesen i Danske Bank.

Lars Raaholt Bredesen Regionleder Sørvest, Danske Bank

Det har vært herlig å bo i Stavanger de siste månedene. Folk har strømmet til sentrum og gatene har sydet av folk. Vi har til og med satt norgesrekord i antall tilskuere etter pandemien, med over 14.000 på Viking-kampen mot Sandefjord. Folk som samles betyr normalitet, som igjen betyr økonomisk vekst. Og den økonomiske gjenhentingen har pågått en god stund nå.

Pilene peker oppover

Dette kommer frem fra en rekke nøkkeltall. Arbeidsledigheten har falt betydelig. Ved utgangen av oktober var 5660 helt arbeidsledige i Rogaland, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. På toppen i mars i fjor var ledigheten fire ganger så høy.

Et annet positivt tegn er at investeringsviljen blomstrer. Dette kommer til syne i Norges Banks undersøkelse «Regionalt nettverk» fra september. Her intervjues til sammen 300 bedrifter fra hele landet om den økonomiske utviklingen. Bedriftene i region sør-vest sier de både vil investere mer og ansette flere mennesker det neste halve året.

Frank Jullum, sjeføkonomen vår i Danske Bank, spår en vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) på minst 3,8 prosent i 2021. Det kommer etter et fall i fjor på 3,5 prosent. Jullum er verdt å lytte til, han er en av få som traff klokkerent på prognosene for nedturen i fjor. Hvis sjeføkonomen vår treffer denne gangen også, tar vi igjen nedturen fra koronapandemien i løpet av dette året.

Og ikke nok med det: Aldri før har nordmenn kommet ut av en krise med så mye penger på bok. Nordmenn har samlet sett spart 120 milliarder gjennom pandemien. Vi tror denne oppdemmede sparingen kommer til å benyttes igjen utover høsten og til neste år.

Grønn satsing

Det grønne skiftet vil prege oppturen de neste årene, og det skal investeres betydelige midler i den grønne økonomien. Selv om vi er et oljefylke, er det nok av nye initiativer i den grønne økonomien. Norge har vært fremst i verden ved å tilrettelegge for elbiler, og nå ser vi en spennende ny industri vokse opp i kjølvannet av elbilboomen, ikke minst her i Rogaland. Både Stavanger-baserte Easee og Zaptec er to meget spennende vekstselskaper som begge har utviklet ladeteknologi til elbiler. Dette er dyktige miljøer som vi forventer mye av i årene som kommer.

Vi skal heller ikke glemme alle de grønne initiativene i våre etablerte energi- og industribedrifter i fylket. Jeg ble overrasket da jeg besøkte det gamle pukkverket Velde for en stund siden. Velde er regionens største leverandør av pukk, asfalt og betong. I utgangspunkt er dette en industri med høyt CO₂-avtrykk.

Men selskapet har investert i Nord-Europas største gjenvinningsanlegg for gravemasser. Det betyr at man gjenvinner allerede benyttet masse, og at man dermed reduserer uttak av nye steinressurser. Disse har opptil 90 prosent lavere CO₂-avtrykk enn tradisjonell, nyknust pukk.

Etterspørselen er stor, men næringslivet mangler folk og har problemer med å levere.

Boligmarkedet

Men selv om det har gått bra i norsk økonomi, er det flere faresignaler i horisonten. Fra et helseperspektiv er det fortsatt usikkerhet rundt nye korona-mutasjoner. Vinterens smittebølge kan treffe hardere og annerledes enn vi tror.

Men hvilke andre faresignaler er det vi økonomer bør være ekstra oppmerksomme på i tiden fremover?

Renten i Norge har vært på 0 prosent siden mai 2020. Derfor var det nok et tegn på at nedturen er bak oss da Norges Bank satt opp renten i slutten av september. Vi venter ytterligere en oppgang til før jul, og hele tre renteoppganger neste år. Dette kan bety en dobling av dagens boliglånsrente. Hvordan dette påvirker boligprisene og det private forbruket i Norge er ennå usikkert.

Mangel på folk

En annen usikkerhet, som har blitt mer og mer tydelig de siste ukene, er kapasitetsproblemer i økonomien, eller det vi økonomer kaller flaskehalser. Pendelen er altså i ferd med å svinge fra den ene til den andre siden. Fra ledig kapasitet og mange permitterte mennesker til tidenes etterspørsel fra næringslivet og problemer med å få levert nok varer til kundene. Senest forrige uke var Rema 1000 ute og signaliserte leveringsproblemer på mange varer.

Vi så det i enkelte bransjer allerede på forsommeren, som at flere kokker i Stavanger hadde forlatt yrket sitt under pandemien. Men problemet med mangel på arbeidskraft er langt med dyptgående enn som så, og vi hører stadig om nye bedrifter i regionen som ikke klarer å skaffe nok arbeidskraft.

En eventuelt ny smittebølge i Europa betyr at færre mennesker vil krysse grensene. For norske bedrifter kan det bety mindre tilgjengelig utenlandsk arbeidskraft, spesielt fra Øst-Europa. Dette igjen kan sette fart på lønnsveksten i Norge.

Gjenåpningsfesten kommer altså ikke uten problemer, og nå må vi sørge for at bakrusen ikke blir for kraftig. Men på tross av flaskehalsene, så er det all grunn til å feire at vi går tilbake til normaliteten. Vi har et sterkt og godt næringsliv i vår region, og mange etablerte og nye bedrifter som gjør at fremtiden ser lys ut.