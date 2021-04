MDG er kanskje på vei mot en fornuftig klimapolitikk

DEBATT: Et flertall av representantene på MDG sitt landsmøte i mars gikk inn for en langt mer fornuftig og positiv innstilling til kjernekraft enn sine europeiske søsterpartier. For å si det mildt.

«Forhåpentligvis vil MDGs nye innstilling også inspirere andre politiske partier og natur- og miljøvernorganisasjoner til å kalibrere sitt syn på kjernekraft», skriver Steffen Oliver Sæle. Foto: NTB

Steffen Oliver Sæle Styremedlem i Klimavenner for Kjernekraft.

I innstillingen kan det leses at MDG endelig stiller seg bak FNs klimapanel sin betraktning om kjernekraft som en viktig brikke for å løse verdens klimautfordringer. Innstilling ble riktignok vedtatt med et knapt flertall og konkretiserer kun kjernekraftforskning på agendaen, ikke direkte bruk av kjernekraft som energikilde i Norge.

Likevel er dette et viktig og sårt tiltrengt steg i riktig retning. Etter mange tiår i kommersiell drift er statistikken ikke til å ta feil av: Kjernekraft er like trygt og klimavennlig som vind- og solkraft, men altså uten å være avhengig av været. MDG ser ut til å anerkjenne tallenes tale, at det av og til ikke blåser der det ville vært mest beleilig, og at dette er av monumental betydning for et levedyktig skifte til et lavutslippssamfunn.

Også tatt i betraktning at naturinngrepene for kjernekraftverk er minimale, flere hundre ganger lavere enn lavutslippsalternativene, er dette det mest bærekraftige alternativet for energiproduksjon.

Forhåpentligvis vil MDGs nye innstilling også inspirere andre politiske partier og natur- og miljøvernorganisasjoner til å rekalibrere sitt syn en kjernekraft, en energikilde som FN bedyrer nødvendig for våre klimamål.