Hvor er de positive nyhetene?

Debattinnlegg

Bjørnar Gabrielsen Kristianslyst skole, 14 år

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

DEBATT: Ta et sekund å tenk over hvor mange positive nyheter du har sett i det siste, mest sannsynlig har du ikke sett mange. Det er dessverre slik at de er sjeldne, og det er ikke ofte de dukker opp som hovedartikkelen eller på forsiden av en avis.

De positive nyheter for altfor lite oppmerksomhet. Det er de negative som stjeler all oppmerksomheten, både i nyhetene og på sosiale medier.

Når man blar gjennom nyheter eller innlegg, er det ofte man heller trykker på dem som har en problemstilling i tittelen eller handler om noe forferdelig, enn noe som er bra og godt. Sannsynligheten for at du ser mer dårlige nyheter enn gode, er stor. Det kommer av at folk flest heller vil se hva som er galt i verden, enn alt det gode som skjer.

Når de positive nyhetene får så lite oppmerksomhet, tjener ikke de som lager nyhetene like mye på dem. Dette er et urettferdig triks, og jeg synes det er viktig at de som ser nyhetene er klar over dette.

De gode nyhetene blir rett og slett kvalt av de negative. Jeg synes sosiale medier i dag inneholder nesten ingen positive nyheter, og dette må det rett og slett gjøres noe med!