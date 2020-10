Islam er ikke eneansvarlig for volden i verden

RELIGION: Halshoggingen av læreren i Paris var et forferdelig og bestialsk drap. Men om du tror at islam alene står ansvarlig for voldelige hendelser i denne verden, er det på tide at du åpner historiebøkene og begynner å lese.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Jeg har sett massegraver og jeg har hørt om og satt meg inn i det omfattende folkemord kristne sto ansvarlig for blant annet i Bosnia og Hercegovina. Der var det tusenvis av muslimer voksne og barn som ble henrettet i åkrene utenfor Srebrenica. Foto: OMAR SANADIKI / X03682

Debattinnlegg

Anthony Hawke Stavanger

Jeg ser at flere av mine Facebook- venner tar til orde for gjeninnføring av dødsdom, gjeninnføring av giljotinen som henrettelsesmiddel med mer. Andre har dømt islam som en voldelig tro, og atter andre har nok en gang bedt om deportasjonen av muslimene i Europa.

Jeg arbeidet i FNs krigsdomstol for det tidligere Jugoslavia i Haag. Jeg har sett massegraver og jeg har hørt om og satt meg inn i det omfattende folkemord kristne sto ansvarlig for blant annet i Bosnia og Hercegovina. Der var det tusenvis av muslimer voksne og barn som ble henrettet i åkrene utenfor Srebrenica.

Deportasjon av muslimer

Om du ønsker å skille Islam ut som den religionen i verden som er «på ville veier», er jeg redd for at historien henter deg inn som nok en kunnskapsløs aktør med skjult agenda.

Deportasjon av muslimer fra Europa har skjedd tidligere. Sett av tid, etter korona, og ta deg en kort ferie i Andalucia. Deportasjonen av Europas muslimer den gang hadde katastrofale følger for verdensdelen. Den satte oss flere hundre år tilbake hva vitenskap, matematikk og medisin gjelder.

Jeg som «hvit sørafrikaner» vil også påstå at atskillelse av mennesker grunnet rase eller religion er en dårlig idé. Det funker ikke. Det er blitt prøvd. Og det klare motargument, er at det er litt i det seneste laget å ombestemme seg nå for hvordan Europa skal se ut. En verdensdel som i løpet av flere hundre år invaderte, ransaket og fornedret deler av verden som senere ble kalt kolonier, og gjort om til personlige «eiendommer» av europeiske kongehus og europeiske folk. Det samme skjer i dag – men på et økonomiske nivå. Det passer det oppblåste europeiske ego å se på store deler av verden som fattige, tilbakestående og hjelpetrengende.

Historien gjentar seg

Det som skjer i dag er rett og slett en fortsettelse av en eldgammel historie – der også Norge har vært aktør til stor fordel for den dansk/norske stat. Veien ut av dette ødeleggende og svært destruktive narrativet for det første å ta ansvar for der vi står i dag, deretter å sørge for at kjærlighet og respekt preger nåværende og fremtidige løsninger. Dessuten må vi være tydelige med alle som bor i Norge om hva slags prinsipper vårt demokrati er tuftet på. Vår forventning er at alle stiller seg bak beskyttelsen av vår grunnlov. Vår redsel for å være tydelige og for å sette folk på plass, har skapt et rom der ekstremistene har funnet muligheter for å markere seg – enten de er hvite, svarte, kristne, muslimer, født i Norge eller født i utlandet.

Om du ønsker å skille Islam ut som den religionen i verden som er «på ville veier», er jeg redd for at historien henter deg inn som nok en kunnskapsløs aktør med skjult agenda.