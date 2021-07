Misforståelse om hjemme­kontor

DEBATT: Digitale løsninger gir mulighet for å jobbe fra nye steder. Men det er forskjell på hjemmekontor og å jobbe stedsuavhengig.

Linda Hofstad Helleland Distrikts- og digitaliseringsminister (H)

I Stavanger Aftenblad 1. juli fyrer kommentator Hilde Øvrebekk av en bredside mot regjeringen. Hun mener at regjeringen bruker hjemmekontor som et «billig triks» for å sanke stemmer i distriktspolitikken.

Men her har hun nok misforstått ganske kraftig, for det er forskjell på stedsuavhengig arbeid og hjemmekontor.

Lokale kontorfellesskap

Det siste året har vi alle hatt krasjkurs i å bruke- og jobbe med nye digitale løsninger. Denne kompetansen kan sammen med våre godt utbygde bredbåndsnett åpne nye muligheter. I regjeringens nye Strategi for småbyer og større tettsteder løfter vi frem hvordan ansatte i staten kan jobbe i lokale kontorfellesskap ute i distriktene .

Dermed kan de ha kontorsted og bosted andre steder enn ved virksomhetens ordinære arbeidsplass eller kontoradresse, gjerne i kontorfellesskap med ansatte fra andre virksomheter, offentlige eller private.

En lærdom fra pandemien er at utstrakt bruk av hjemmekontor kan gi andre utfordringer knyttet til helse og arbeidsmiljø. Folk trenger folk, det er derfor vi foreslår en modell der stedsuavhengig arbeid er knyttet sammen med muligheten for å tilhøre et lokalt arbeidsfellesskap i fysiske kontorlokaler.

Økt fleksibilitet

Familier som vurderer å bosette seg i en distriktskommune, er ofte avhengig av å skaffe seg to jobber. Dersom den ene kan beholde jobben i en statlig virksomhet gjennom å arbeide fra et lokalt kontorfellesskap, kan det bli tungen på vektskålen for å flytte.

Stedsuavhengig arbeid gir økt fleksibilitet for den enkelte, samtidig som virksomhetene kan rekruttere kompetanse fra et større geografisk område. Det kan også bidra til at virksomheter beholder kompetanse selv om den ansatte flytter til et annet sted i landet. Slike modeller har vært benyttet av næringslivet i lang tid.

Rammeverk på gang

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeider nå et overordnet rammeverk for statlige virksomheter som vurderer stedsuavhengige arbeidsplasser. Så forslaget handler ikke om hjemmekontor, slik Øvrebekk har trodd, det er rett og slett en mulighet for å gjøre jobben i staten fra et annet sted enn vi er vant til. Det kan styrke distriktene.