Nå trenger vi hjelp og vaksine

DEBATT: Barnehageansatte står i frontlinjen og er glemt i prioriteringen av vaksinekøen.

«De siste ukers utvikling av pandemien viser at det muterte viruset smitter mer blant barn og dermed har også mange barnehageansatte fått covid-19. Denne endringen i viruset krever en annen prioritering i vaksinekøen, og det må skje nå før flere ansatte blir syke på jobb», skriver ansatte i Jåttå barnehage. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Debatt

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Innlegget er skrevet av lederteamet i Jåttå barnehage: Tove Erna Belland, Bjørghild Hamre, Inger Hilde Wasbø Grude og Carina Lange Moi.

I over et år har de ansatte i barnehager stått i første linje når det gjelder å møte barn og foreldre uten beskyttelse mot smitte.

I over et år har de ansatte trøstet, tørket tårer, spytt, snue og vært nær selv om avstand og beskyttelse mot kroppsvæsker har vært anbefalt ellers i samfunnet.

De ansatte har strukket seg langt, fordi de vet hvor viktig det er å opprettholde stabilitet og kontinuitet i små barns liv.

12–28 nærkontakter

I over et år har de ansatte hatt fra 12 til 28 nærkontakter daglig i sin kohort, i tillegg til de som er på samarbeidende avdelinger, selv om man er anbefalt færrest mulig nærkontakter ellers i samfunnet.

I over et år har de ansatte i barnehager jobbet fortere enn vanlig fordi de i tillegg til de vanlige oppgavene også skal få tid til å vaske overflater, leker og hender. I over et år har personalet strukket seg langt når det gjelder å få til god mottakelse av barna om morgenen og god henting på ettermiddagen, selv når foreldrene ikke får komme inn på avdelingene.

I over et år har barnehagen hatt et høyere sykefravær fordi de ansatte må ha lav terskel for å være hjemme. Dette blir en økt belastning for de som er igjen på jobb, fordi det er vanskelig å få tak i vikarer.

Strukket seg langt

I over et år har de ansatte gjort alt som står i deres makt for å få til gode dager for de mest sårbare: De yngste barna. De ansatte har strukket seg langt, fordi de vet hvor viktig det er å opprettholde stabilitet og kontinuitet i små barns liv. De har strukket seg langt fordi de vet at gode relasjoner med nære voksne er avgjørende for utvikling, læring og danning.

I over et år har de ansatte tatt et stort ansvar for de yngste barna, men nå trenger vi hjelp og vaksine. De siste ukers utvikling av pandemien viser at det muterte viruset smitter mer blant barn og dermed har også mange barnehageansatte fått covid-19. Denne endringen i viruset krever en annen prioritering i vaksinekøen, og det må skje nå før flere ansatte blir syke på jobb!

Vaksine, nå!

I over et år har vi hørt i mediene at vi må ta vare på de sårbare barna. De sårbare barna er avhengig av at barnehagetilbudet opprettholdes i den nye fasen av koronapandemien. Hvis vi virkelig vil prioritere et tilbud til de sårbare, yngste barna må barnehageansatte få vaksinen nå!