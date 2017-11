– Vi ønsker flere jenter som fikser og liker matematikk og teknologi

De siste ukene har to unge kvinner som brenner for teknologi turnert med NHO rundt i landet og inspirert flere tusen jenter til å studere realfag. Hvorfor bare jenter spør du kanskje? Altfor få jobber som tekniske fagarbeidere, spesielt blant kvinner. Bare 17 prosent av uteksaminerte har studert matte, naturfag og teknologi – i Tyskland er tallet 31 prosent.

Arbeidslivet teknologer, og behovet øker dramatisk hvert år. Skal vi dekke behovet for teknologisk kompetanse framover, må vi rekruttere fra hele befolkningen.

Vi vet kanskje ikke helt hva vi skal utdanne barna våre til, men vi vet at kreativ problemløsning og skaperevne blir viktig framover.

Urovekkende tall

I en fersk undersøkelse bestilt av NHO sier halvparten av jentene mellom 12 og 19 år at de har liten kunnskap om utdannelser og yrker innen teknologi. Kun tre av ti foreldre har god oversikt over teknologiutdanninger. Det er urovekkende tall for viktige rådgivere. Økt kunnskap om ulike utdanningsvalg har en effekt på søkertall. Derfor gir NHO jenter i 10. klasse kunnskap og inspirasjon til å satse utradisjonelt.

Vi vet kanskje ikke helt hva vi skal utdanne barna våre til, men vi vet at kreativ problemløsning og skaperevne blir viktig framover. Her har skolen også en viktig rolle i tidlige barneår. Barn og unge må lære hvordan teknologiske produkter og tjenester blir til og virker, og koding er en sentral del av dette. Vi må bygge koding inn i relevante fag i grunnskolen og øke budsjettene for verktøy og utstyr. Denne praktiske tilnærmingen kan gi verdifull mestringsfølelse til de som trenger å jobbe interaktivt for å lære – både jenter og gutter.

Å jobbe som teknisk fagarbeider, ingeniør eller teknolog handler om å forme fremtiden i spennende miljøer. Men vi må gi ungdommen et bedre bilde på hvilke miljøer dette er og hva man er med på å skape. La oss derfor snakke mer rundt middagsbordet og i klasserommet om hva det vil si å jobbe med CNC- eller 3D-printing. Sammen finne ut hva maskinprosess og produktutvikling egentlig er for noe. Be skolen invitere en data- eller bioingeniør til skolen eller oppdage teknologibedrifter i nærmiljøet.

Samfunnet ønsker god infrastruktur og grønne løsninger i industrien, og verden har et økende behov for elektrisitet og alternative energikilder – men vi tenker ikke alltid over at det er næringslivet og de teknologiske fagmiljøene som må levere løsningene.

Foreldre har ansvar

Våre medlemsbedrifter ønsker flere jenter som fikser og liker matematikk og teknologi. NHO har et ansvar for å informere, og du som forelder har et ansvar for å sette deg inn i mulighetene som finnes – besøk nettsider som utdanning.no for å lære mer om teknologiutdanninger. Til sammen håper vi dette gjør at flere ser verdien og mulighetene i å velge teknologi.