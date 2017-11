Bør Tinghus på Bekhuskaien og utbygging på Kalhammaren føre Bussveien til sentrum?

Debatten om ny sentrumsplan i Stavanger har dreid seg mye om byggehøyder og tilsvarende lite om kollektivtrafikk. I partienes kommentar til ny sentrumsplan blir Bussveien bare nevnt i forbindelse med gangavstand og svingradier.

Det er heller ingen diskusjon om Bussveiens pendeltrasé er den eneste rette. Få har tatt opp Bussveien som byutviklingsmotor i sentrum.

Sløsing med ressurser?

Er det ikke sløsing med ressurser at Bussveien kun blir en kollektivakse fra Sandnes via en kort tur i Jernbaneveien og videre til Kvernevik og Tananger? Hvor mange reisende skal videre fra for eksempel Forus, Kristianslyst, Hillevåg og til Madla, Kvernevik og Jåsund? Det er jo Transportkorridor Vest, som skal dekke det formålet. De fleste som kommer til å benytte Bussveien skal nok heller til sentrum, Konserthuset, SR-Bank, nytt Tinghus, Tou og Lervig.

Hva med å la Bussveiens linje A – Sandnes-Bekhuskaien: Vatne-Sandnes-Forus-Kongsgata-Klubbgaten-Verksgata til Bekhuskaien føres gjennom Kongsgata og til Bekhuskaien? Mange ønsker en bedre utnyttelse av området når Tinghuset trolig for plass på Verket. Et effektiv kollektivsystem vil være en fordel for byutviklingen.

Når det gjelder å bedre kollektivtrafikken til Kalhammaren har Stavangers ordfører allerede varslet at hun vil be om å få inkorporert en ny kollektivtrasé mellom sentrum og Kalhammeren når revisjonen av Byvekstavtalen skal foretas i 2018. Og hvorfor da ikke lede bussveilinje B – Tananger-sentrum-Kalhammeren: Tananger-Kvernevik-Madlaveien-Kannik-Olav V´s gate-Strandkaien-Borgermester Middelthons gate-Tastagata-Kalhammaren videre i Olav V´s gate forbi Atlantic, utover Strandkaien, forbi Konserthuset, SR-Bank nybygg, nye studentboliger og ut til de nybyggene på Kalhammaren?

Tenke konstruktivt

Vegvesenets motto for Bussveien: Tenk bane, kjør buss. Sandnes og Stavanger fikk ikke Bybanen, som skulle virke som en katalysator i byutviklingen. Men det går jo an å tenke konstruktivt, «tenke bane», og se for seg at Bussveien kan brukes i sentrumsutviklingen. Hva mener de politiske partiene?