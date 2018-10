Det er ingen tvil om at Knut Arild Hareide er ein dyktig politikar, og det må væra ei fortviling å sjå at dette ikkje viser att på meiningsmålingane.

Sjølv har eg vært med i bystyre og fylkesting. Nå er eg i den største veljargruppa til KrF, nemleg kvinner over 60. Det kan vera at minnet er ufullstendig, men eg meiner at på fylgjande områda er Hareide nå i ferd med å skrive historie:

Det er fyrste gong ein partileiar kjører eit utspel utan at dei to nestleiaren er med. Desse står fast på det løfte partiet gjekk til val på 2017, nemleg at Erna Solberg skal være statsminister

Det er fyrste gong ein partileiar utfordrar medlemmene til å vurdere for og i mot partileiaren midt i ein nominasjonsprosess for kommune- og fylkestingsval. I denne prosessen treng dei samhald ikkje splitting.

Det er fyrste gong ein partileiar køyrer i grøfta det som var partiet sin politiske draum: Nemleg eit sentrumsregjeringsalternativ. Kven av partia vil i framtida våge å satse på Hareide?

Det er fyrste gongen at ein får regjeringsskifte i stortingsperioden utan at det er ei politisk sak som er avgjerande. Eit regjeringsskifte vil få internasjonale omtale.

Norge ynskjer alltid å vera i førarsetet for demokrati og politisk stabilitet. Er det KrF verdig å endra på dette?