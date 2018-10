Dagens Stavanger har ikke oppdrettsvirksomhet, mens både Rennesøy og Finnøy er store oppdrettskommuner. Nå slås disse sammen. Vi vet at oppdrettsnæringen er ansvarlig for alvorlige miljøproblemer i Rogaland: Lakselus sprer seg fra oppdrettsanlegg og dreper villaksen og sjøørreten vår.

Kan vi akseptere ødeleggelsene?

Oppdrettslaks rømmer og utgjør en genetisk trussel for villaksen. All laksemøkken fører til algeoppblomstring. Seien vår har blitt dvask og beiter kun på spillfôr under anleggene. Lusekjemikalier dumpes rett i fjorden og tar livet av både reker, krill og andre skalldyr. Samtidig er det svære areal i viktige rekreasjonsområder som beslaglegges av næringen, som oftest helt gratis. Ryfylkebassenget og Boknafjorden er populære rekreasjonsområder for Stavanger og Rogalands befolkning. Kan vi akseptere at oppdrettsnæringen gjør store ødeleggelser i disse områdene?

Hvem tar tak i problemene?

Naturvernforbundet lurer på hvilke partier og politikere i Nye Stavanger som har planer om å ta tak i disse problemene, stille strenge krav til oppdrettsnæringen og sørge for at fjordene våre igjen blir friske og rene, og kan komme alle innbyggerne til gode?