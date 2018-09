Er jeg ikke lenger dynamisk?

Hva har langtidsledighet å gjøre med Sisyfos? «Myten om Sisyfos' resultatløse evighetsarbeid har gitt opphav til uttrykket «sisyfosarbeid» om meningsløst slit». Å være langtidsledig føles som meningsløst, spesielt fordi det er en ond sirkel som er vanskelig å bryte. Meningsløst fordi jeg burde, eller kunne ha vært i arbeid og bidratt til samfunnet som skattebetaler.

Konkurransen er stor og det er et nåløye som skal forseres.

Stor konkurranse

Det er flere årsaker til at ledighet blir en ond sirkel. Da oljeprisfallet kom og nedbemanning i oljesektoren ga ringvirkninger til alle andre bransjer, var det få jobber å søke på og stor konkurranse om utlyste stillinger. Mange av oss som ble arbeidsledige, har høyere utdanning og mange års arbeidserfaring. Det betyr stor konkurranse om de få jobbene som ble lyst ut.

Jeg har opplevd, gang på gang, at det er 300-400 søkere på stillinger jeg har søkt. Det skjer faktisk i dag også. Det er kun et par uker siden jeg ble intervjuet for en jobb i Oslo hvor det var ca. 300 søkere. Det sier seg selv at jeg ikke ble overrasket da avslaget kom. Konkurransen er stor og det er et nåløye som skal forseres.

Glad jeg ikke visste

Jeg har vært åpen fra første dag om arbeidsledigheten og hvordan det er å være en voksen dame med høyere utdanning og lang fartstid. Bestemte meg tidlig at tilbake i jobb skulle jeg. Er i dag glad for at jeg ikke visste at jeg snart fire år senere fortsatt skulle være arbeidsledig.

I begynnelsen var det, som nevnt, få jobber å søke på og veldig mange søkere. Avslagene kom som perler på en snor og gjerne med begrunnelsen at «du har for høy utdanning og for mye arbeidserfaring». Jeg var overkvalifisert, og arbeidsgiverne var ikke interessert.

Hva de mente med «for mye arbeidserfaring» har jeg aldri fått svar på, men antar det er en fin måte å si at jeg var for gammel. Andre avslag ble begrunnet med at de så etter en som var «ung og dynamisk». Betyr det at jeg som er over 50, ikke lenger er dynamisk? Ifølge det store norske leksikon blir ordet bl.a. «også brukt for å karakterisere en person eller et samvirke som er energisk og handelkraftig». Det Norske akademis ordbok gir denne definisjonen av ordet: «preget av forandring og utvikling, ofte ved samspill av (bevegende) krefter; foranderlig til forskjell fra statisk».

Ikke bare blir jeg som godt voksen arbeidssøker utsatt for aldersdiskriminering, skjult bak ordene for mye erfaring, men også ansett som statisk uten evne til endring og utvikling.

Nyere erfaring

Heldigvis er ledigheten på vei ned, Aftenbladet skrev 31. august i år at den er på vei nedover i Rogaland. Dette gir nye utfordringer. Det er mer bevegelse på arbeidsmarkedet, og de som har ønsket å skifte jobb en stund, tør nå å søke. For meg betyr det at avslagene nå blir begrunnet med at det er flere søkere med nyere erfaring og dermed er jeg som langtidsledig ikke aktuell.

Hvordan kan jeg i det hele tatt konkurrere på lik linje med andre arbeidssøkere når jeg har alder og gammel arbeidserfaring i mot meg? Burde det heller ikke bli sett på som styrke og kvalitet?

Tungt

Langtidsledighet er en ond sirkel, og det å være aktiv arbeidssøker er Sisyfos arbeid. Det er tungt og endeløst arbeid som per i dag ikke har ført til noe. Men jeg er positiv og står på og er overbevist om at en dag vil en arbeidsgiver se de kvalitetene jeg kan bringe til en jobb og arbeidsplass.