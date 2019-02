Stavanger by og Domkirken har bursdag i 2025, og dette er en stor markering. Kanskje så stor at jubilanten til og med kan få ha et bursdagsønske?

Fraværende siden middelalderen

Jeg gjør meg følgende refleksjon: St. Svithun som er Domkirkens og byens skytshelgen, har vært fraværende i utsmykningen i kirkerommet siden middelalderen (om jeg har forbigått noe her, får dere ha meg unnskyldt). Før reformasjonen fantes relikvien hans (et armbein) som kom fra Winchester: plassert i relikvieskrinet, og selve høyalteret var også viet til St. Svithun. Riktignok står hans statue (av Stinius Fredriksen) på østfronten. Men inne i kirkerommet kan vi ikke finne noe antydning til at St. Svithun har en spesiell posisjon for Domkirken.

Er det på tide at St. Svihun får komme inn igjen i Domkirken? Jeg vil foreslå følgende: At bursdagsbarnet ønsker seg en ny statue av St. Svithun i anledning jubileet. Det finnes flere Svithun-statuer i Stavanger allerede. Vi kan se ham på veggen på St. Svithun skole, frimurerlosjens bygg og i St. Svithun katolske menighet.

Men vi ser han ikke inne i Domkirken, dessverre. En ny statue med historisk utforming av en egnet kunstner, bør kunne plasseres sentralt i kirkerommet. Det finnes sikkert mange gode hoder som kan diskutere akkurat hvor, men jeg tar meg den frihet å foreslå til venstre for rundbuen mellom kor og skip, omtrent der talerstolen for kunngjøringer står i dag.

Understreke identitet og historie

En slik permanent statue vil være med å understreke identitet og historie for vår katedral og vår by. Vi er Stavanger, Svithuns by. Og historien om vår gamle skytshelgen og biskop fra Winchester bør etter min mening løftes tydeligere fram (kanskje skal også messehagelen fra Domkirken som henger på Stavanger museum, også få lov til å komme på besøk i kirken i jubileumsåret?) Dette forslaget er ikke ment som en diskusjon om helgenkult, men heller som en oppfordring til å huske på og trekke frem våre felles røtter og historie).

En passende dag for å avduke en slik statue kunne vært 2. juli, som er Svithuns minnedag (svithunsvake eller syftesok) eller Svithuns dag 15. juli (så må vi følge nøye med på været denne dagen – slik tradisjonen sier).

Kanskje kan vi høre fra prekestolen denne dagen?: Slik det er skrevet i en middelaldersk prekensamling for St. Svithuns dag: «Fryd dere folk i Winchester, vær glade folk i Stavanger.»

Velkommen tilbake

Slik er mitt håp at St. Svithun i ærbødighet ønskes velkommen tilbake i kirkerommet I Stavanger-katedralen. Jeg sender ballen videre til kommune, kirken, næringslivet, museene og ikke minst våre gode venner i Winchester. Stavanger Aftenblad: Følger dere opp?