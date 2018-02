Det er en mørk aprilkveld i 2007. Vi er på vei til Sykehuset i Stavanger med Sonny og Cher «I got you babe» på radioen. Jeg vrir meg rundt i setet og puster meg gjennom vonde rier, mens mannen prøver å roe meg med at vi øyeblikk er fremme. Jeg er 23 år, førstegangsfødende og livredd.

Fullstendig uforberedt

Mitt første møte med fødeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus var preget av frykt, glede, trøst og naturlig nok, smerte. Hverken mannen min eller jeg hadde noen erfaring med babyer. Vi var unge, og vi var fullstendig uforberedt på det som skulle komme. Frykten for at ting ikke skulle gå bra, å ikke vite hva som skal skje og ha null kontroll over kroppen, tok overhånd. Takket være kyndige jordmødre, deres gode ord og varme hender falt jeg etter hvert til ro. Epiduralen ble satt mens jeg gråt av smerter på jordmorens bryst.

Utmattet etter fødselen, full av hormoner, med skjelvende kropp, vonde bryster og blødende underliv følte jeg meg helt udugelig som nybakt mor.

Trygghet og veiledning

Rommet vårt var uten vindu, men noen hadde møysommelig malt et med utsikt over et grønt landskap. Vi sovnet en liten time, meg i sykehussengen og mannen i stolen ved siden av. Jordmoren kom inn og vekket oss forsiktig, «nå skal vi sette i gang fødselen», sa hun mykt. Alt er litt tåkete etter det, men det jeg husker er hennes trygghet og kontinuerlige veiledning som hjalp meg å fokusere på min oppgave. Dessverre var jeg så tappet for krefter etter 16 timer, at jeg måtte ha hjelp til å få babyen ut. Jordmor og barnepleier stod over meg og med tydelig, men støttende stemme forklarte at de skulle presse på magen min mens jeg presset på den neste rien. Og med deres hjelp, lå det plutselig en liten, lilla kropp opp på mitt bryst. Skjelvende, varm og så utrolig myk.

Trengte dem mest etterpå

For all den uvurderlige hjelp og støtte jeg fikk under fødselen av jordmødre og barnepleiere, var det tiden etter jeg fant ut at jeg trengte dem mest. Kroppen min var ikke til å kjenne igjen, den skalv som et nyfødt dådyr, og jeg hadde ikke styrke til å stå på bena. Ikke klarte jeg å gå på toalettet etter epiduralen, og jeg måtte ha hjelp for å tømme urinblæren. Amming var helt fremmed, og jeg gjorde alt feil. Og babyen, hvordan skulle jeg holde den? Hvorfor skrek den? Hvorfor ville den ikke sove om natta? Utmattet etter fødselen, full av hormoner, med skjelvende kropp, vonde bryster og blødende underliv følte jeg meg helt udugelig som nybakt mor.

Hver fødsel er unik

Tiden på barselhotellet med jordmødre som kom inn hver andre time, veiledet, støttet, lyttet, ga meg en klem mens jeg gråt mine fortvilte tårer, var den viktigste for å gi meg en god start som nybakt mor. Jordmødre som sjekket babyen for alle sykdommer, om den fikk i seg nok næring, om alt var som det skulle. Jordmødre som sjekket meg, min kropp, min psyke og gjorde meg trygg på at dette skal jeg klare. De tre dagene på barselhotellet bygget en grunnmur for tilknytningen mellom babyen og meg, som skulle vare livet ut. Og det skjedde også de to neste fødslene, for hver fødsel er unik.

Som trebarnsmor og politiker for De Grønne er det helt uakseptabelt å kutte i barseltiden i Stavanger.

Hvorfor skriver jeg om min egen fødsel? Hvorfor priser jeg jordmødrene og tiden ved barselhotellet? Fordi ved det nye sykehuset som bygges på Ullandhaug, kan tilbudet forsvinne. Ferske mødre som er friske nok, skal sendes hjem 6-8 timer etter fødselen. Det er så vidt nok tid til å undersøke babyen, undersøke mor, komme seg på bena og pakke bagen. I stedet skal en jordmor komme på hjemmebesøk i løpet av de neste 48 timer.

Uakseptabelt

Som trebarnsmor og politiker for De Grønne er det helt uakseptabelt å kutte i barseltiden i Stavanger. De Grønne er opptatt av forebygging i alle ledd, av gode forhold for barn og unge, og av trygge foreldre. Vi har blant annet foreldreveiledning i vårt partiprogram fordi vi ser verdien av å styrke foreldre i deres rolle, og styrke tilknytningen mellom dem og barna. De to-tre dagene på barselhotellet er den første foreldreveiledningen vi i dag får, og den viktigste!

Det er mye som kan gå galt de første dagene etter fødselen. Det er en sårbar tid for både mor og barn, og ikke minst far. Ekstra sårbart er det for førstegangsforeldre og alenemødre som ikke har et stort nettverk å lene seg tilbake på eller hente kunnskap hos. Derfor må vi bevare det gode tilbudet som barselhotellet er, også ved det nye sykehuset. Økonomi handler alltid om prioriteringer, og barselkvinner er lavthengende frukt. Lett å plukke, men konsekvensene kan være økte kostnader i form av psykisk helse, problemer med amming, uoppdagede sykdommer og omsorgssvikt.

Vi vil kjempe

De Grønne vil kjempe for å bevare dagens tilbud for fødende, og oppfordrer alle partier til å stå sammen med oss i kampen for en god start på livet for barna.