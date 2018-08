Hvor lenge vil ex.phil. eksistere?

Så er det igjen semesterstart med den store festuken først – offisielt kalt fadderuken – før studentene som et av de første fagene møter det «beryktede» examen philosophicum (ex.phil.) – et fag som mange dessverre ikke ser nytten av å lære. Spørsmålene gjentar seg år etter år: Hvor er de praktiske sammenhengene? Hvor er forbindelsen til det studiet vi har valgt?

Høres spennende ut

Med jevne mellomrom kommer spørsmålet opp om avvikling av ex.phil., fordi mange studenter mener at faget er utdatert og lite relevant i forhold til det studiet som er valgt. Andre igjen vil mene at det er en solid ballast å ta med seg. Ved storbyuniversitetet OsloMet tilbyr man ikke ex.phil., men har utformet et nytt frivillig fag i samarbeid med studenter kalt tech.phil. Begrunnelsen for faget er at studentene skal ut i et arbeidsliv hvor teknologi er en stor del av hverdagen, uansett yrke. Emnet er inspirert av det tradisjonelle ex.phil., men er knyttet til forståelsen av digitalisering. Personlig synes jeg dette høres spennende ut, og virkelig noe å tenke på som en god erstatning ved en eventuell avvikling av ex.phil. slik det mange steder framstår i dag.

Strykprosenten dalte

Høsten 2000 startet universitetet i Bergen et nytt opplegg for ex.phil. kalt seminarmodellen. Det var et opplegg som skapte begeistring blant studenter, og strykprosenten dalte betraktelig. Da jeg selv kom til universitetet i Stavanger (UiS) høsten 2004, brakte jeg med meg seminarmodellen – en modell som faktisk skapte entusiasme blant de filosofilærere som da var ved UiS. Modellen ble straks innført på Det humanistiske fakultet. Seminarmodellen var også den en valgte da ex.phil. ble innført på snart samtlige institutt ved UiS i 2006.

God lønn å se begeistringen

I dag er det dessverre ikke slik. Det er bare på Institutt for Hotellhøgskolen – hvor jeg selv har det faglige ansvar – at vi har beholdt modellen. Grunnen til at de andre instituttene sløyfet denne pedagogiske og sosiale kvaliteten ved faget, og erstattet modellen med PowerPoint undervisning og hukommelsesprøve – var at modellen var for ressurskrevende. Vel skal jeg innrømme at modellen er arbeidskrevende i forhold til det å bare snu en forelesningsbunke år etter år, men til gjengjeld er det en fantastisk god lønn i å se begeistringen for filosofi blant de studerende. Dette nettopp fordi de ikke betrakter faget som en blindtarm i forhold til de andre fagene ved Hotellhøgskolen, i og med at vi knytter ex.phil. opp mot ledelse, noe som er et helt naturlig valg, da studiene heter reiselivsledelse og hotell-ledelse.

I opplegget som er basert på dialogundervisning, så har vi som ledestjerne ideene fra den norske filosofikongen Arne Næss (1912-2009): å tolke og presisere, og å være nøye på å klargjøre ordbruken, både hos seg selv og hos andre – kort og godt kritisk tenkning.

Selv om ex.phil. er tradisjonsrikt, må en ikke være redd for å gjøre forandringer når det kreves. Ex.phil. er ikke en hukommelsesprøve, men snarere et refleksjonsfag, der en får en basis av hva akademiske studier innebærer. Det er derfor helt naturlig at faget er plassert i det første semesteret av studiet, men noen steder har man flyttet det til et senere semester.

Hvor er logikken?

Men hvor lenge vil eventuelt ex.phil. eksistere? Jeg vil selv anta at faget om ikke så mange årene er borte fra studiestedene. Dette begrunner jeg med det faktum at filialene som dukker opp i hele landet som paddehatter, selv får velge om de vil ha ex.phil. eller ikke. Da vil spørsmålene fort melde seg: Hvorfor skal f.eks. en som tar sykepleierutdannelse ved UiS ha ex.phil., når ingen annen sykepleierutdannelse i landet har det? Hvorfor skal f.eks. en student ved NTNU i Trondheim måtte ha ex.phil., når en som tar NTNU i Ålesund slipper å ta det? Hvor er logikken?