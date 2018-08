Debatt er viktig, den heier jeg på, men tar man en titt på det som skrives i slike felt er det ofte et dypdykk i menneskers psyke som i de mest alvorlige sakene må føles ekstra belastende, tungt og vanskelig for de det måtte angå. Man kan jo tro og håpe at pårørende/involverte har helt andre ting å gjøre enn å lese disse. Hvis så (forhåpentligvis) er det iallfall bare tull å åpne for debatt /kommentarer.

Jeg tenker at mange av ytringene ikke har noe i offentligheten å gjøre.

Skulle noen konkludere med at dette er et innlegg som vil begrense ytringsfriheten, så er det ikke et forsøk eller ønske om det. Tvert i mot. Å gi uttrykk for sine meninger bør gjøres, men da andre steder. F.eks. i et leserbrev til Aftenbladet.