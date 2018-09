Bompenger – regning for et måltid du ikke har spist

Situasjonen i Stavanger er snudd på hodet. For ett år siden spurte vi folk i Stavangerområdet om deres holdning til at bompenger brukes til bypakkene. Da var en tredjedel positive, en tredjedel hadde ikke bestemt seg, og en tredjedel stilte seg negative. Kun en av ti kjente til bypakka.

I dag er syv av ti imot bomringen. Det forstår vi godt. Nå ser vi hvor urettferdig bompenger rammer. Nå ser vi hvor dyrt det blir for lavinntektsfamilier. Nå ser vi hvor vanskelig det blir for folk når politikerne setter som forutsetning at det skal bli mindre bilkjøring, men at bomringene likevel skal ta inn mer penger fra bilistene.

Det er premisset for Bypakke Nord-Jæren: Bilistene i Stavanger skal ut med bompenger som skal finansiere vei- og kollektivtiltak. Samtidig skal høye bompenger sørge for at det er mindre attraktivt å kjøre bil.

Både lokalt og nasjonalt bør motstanden mot Bypakke Nord-Jæren være en vekker.

Stavanger er en bilby

For i Stavanger kjører folk mer enn i andre byer. Syttiåtte prosent bruker bilen på hverdagseisen, mot bare litt over halvparten i Oslo. I Stavanger greier bare en av ti seg med kun kollektivtransport i hverdagen – lavest i storbyene. Siddisene reiser også lengst, og står mest i kø. Det viser NAFs Trafikantbarometer fra 2017, hvor vi har kartlagt folks hverdagsreiser i hele landet.

Men folk i Stavanger kjører ikke bil fordi det er gøy. I likhet med folk i andre byer, mener de bilkjøring er dyrt, de er bekymret for utslippene, og de skulle gjerne reist mer kollektivt om de kunne. Hele 59 prosent mener biltrafikken er et problem.

Bilen er eneste alternativ

Men løsningen på det problemet er ikke å skru opp bompengene. Bompenger rammer usosialt: De med mest fra før vil knapt merke det, de som snur på hver krone vil få enda et problem. For i Stavanger er det ikke bare å hoppe på bussen. Paradokset er at det er bompengene som skal gi flere busser og flere alternativer til bilen.

Må ta regningen på forskudd

For å unngå kø, kork og kaos i en by med god tilflytting og ambisjoner for næringslivet, har politikerne bestemt seg for å inngå en byvekstavtale med staten. Den avtalen er laget som et restaurantbesøk i revers: Først kommer regningen, senere kommer maten.

Både lokalt og nasjonalt bør motstanden mot Bypakke Nord-Jæren være en vekker. For ett år siden var det bare en av ti i Stavanger-området som hadde noe særlig kjennskap til bypakka. Nå er den på alles lepper, gjerne etterfulgt av saftige gloser.

Er bompenger virkelig beste løsning?

I NAF har vi lenge vært motstander mot finansering av veier med bompenger. Når vi ser utslagene bypakkene gir, må vi stille spørsmålet: Er politikerne sikre på at dette er en god måte å finansiere fremtidens bytransport? Vi tror det finnes bedre løsninger som ikke rammer så usosialt. Det er ikke rettferdig at stadig færre bilister skal ut med stadig mer i bompenger. Nye løsninger må på plass om folk skal kunne bo, jobbe og reise til og fra byene våre også i fremtiden.