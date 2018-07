Når ekstremt blir normalt

Brannene som akkurat nå herjer i Hellas, i Sverige og i USA, for bare å nevne noen få og aktuelle hendelser, er en påminnelse om at vær og klima omkring på jorda er i ferd med å endre seg til det mer ekstreme. Den erkjennelsen bør det være mulig for alle å gjøre, uavhengig av om man mener at endringene i klimaet er menneskeskapte eller ei.

Ekstremt

Denne sommeren har gitt ekstrem tørke i Sør-Norge, den verste på over 70 år. Men i fjor var det diametralt motsatt. Sommeren 2017 var den våteste i manns minne, og skapte andre problemer. Mens bøndene i dag mangler gras til mat til dyra sine, var det i fjor vanskelig for mange bønder å dyrke på grunn av væten i bakken. Denne sommeren er det satt globale varmerekorder på Afrikas horn og på Den arabiske halvøy. Men samtidig har en målestasjon i Antarktis registrert den laveste temperaturen som noen gang er målt på jorda. Mengden is i Arktis har aldri noen gang i moderne tid vært så liten, mens havisen utenfor Antarktis har økt i omfang. I India og Sørøst-Asia har den årlige regntiden blitt mer uforutsigbar, med dramatiske konsekvenser for jordbruket.

Disse fenomenene er ikke oppe til seriøs debatt. Med mindre man er en konspirasjonsteoretiker som tror at organisasjonene som jobber med å overvåke klodens vær og klima bløffer og manipulerer bilder, er det ingen grunn til å tvile på at disse endringene er reelle og at de er dramatiske.

Sårbar matproduksjon

Ny vitenskapelig kunnskap tilsier at samspillet mellom mengden karbon i atmosfæren og det aktuelle klimaet som oppleves er mer komplisert enn tidligere antatt. Dette gjør at det også er vanskeligere å forutse virkningene. Men det som er helt sikkert, er at været blir mer ekstremt, og at det er blitt vanskeligere å forutse.

Konsekvensene vil bli følbare. Fordi verdens matproduksjon er svært sårbar for selv små endringer i de vante syklusene, og fordi mange mennesker vil bli tvunget til å flytte på seg fordi landet de lever på ikke lenger kan brødfø dem. Dette vil skape nye flyktningkatastrofer. Der ligger også et potensial for væpnede konflikter, særlig når det gjelder tilgang til vann.

De geopolitiske konsekvensene av et endret klima bør stå høyt på agendaen også i Norge. Det nye og ekstreme klimaet vil prege internasjonal samhandling i lang tid framover.