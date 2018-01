Nei, bredden ofres ikke i Viking!

I Aftenbladet fredag 29. desember hevder Ståle Frafjord at Viking FK barne- og ungdomsavdeling ofrer breddefotballen for å rendyrke elitesatsing på jenter. Jeg er dugnadsengasjert i Vikings jentefotball og uttaler meg på dette grunnlaget gjennom de siste 3-4 årene.

Takket være foreldreinnsats

Viking har ca. 70 lag i aldersbestemte klasser, og de aller fleste av disse fungerer godt, mest takket være foreldrenes innsats. Denne innsatsen er helt uvurderlig på grunn av begrensende økonomiske ressurser.

Viking ønsker å gi et differensiert utviklingstilbud til spillere som er spesielt motiverte og med god fotballkompetanse. For å gi denne gruppen en god utviklingsarena, er den viktigste faktoren trenere med høy faglig kompetanse, som i neste ledd muliggjør etablering av gode læringsmiljøer med tett oppfølging av den enkelte spiller. Kompetansen til medspillere er også avgjørende for hvor gode læringsmiljøene blir.

Ståle Frafjord unngår bevisst å påpeke at den egentlige utfordringen er å få like stort og godt engasjement fra foreldrene på alle 70 lagene i Viking.

Fruktbart samspill

Viking ønsker å ha et godt tilbud til alle for å få et fruktbart samspill hvor barn og unge møter et tilpasset opplegg med fornuftige sportslig utfordringer for den enkelte. Som dugnadstrener for jenter født i 2003 og 2004 er min erfaring, basert på tilbakemeldinger fra spillere og mange foreldre, at Viking har i stor grad lykkes med dette, – altså i sterk kontrast til det Frafjord påstår. For å lykkes med dette, forutsettes det imidlertid at foreldregruppene ser at deres bidrag er helt nødvendig.

Kullene varierer

Det er riktig at man har hatt utfordringer med årets jentekull for 2003 på breddelagsiden, men dette årskullet har hatt få spillere gjennom flere år, og utfordringen til dette kullet kommer etter min mening ikke som et resultat av en seleksjon til en utviklingsgruppe. Viking som andre klubber, ser at antall jenter på de ulike kullene varierer betydelig. I Viking teller nå hhv. årskullene 2005 ca. 25, 2006 – ca. 30 jenter, mens 2007 jentene kun teller 7-8 spillere.

Frafjord unngår bevisst å påpeke at den egentlige utfordringen er å få like stort og godt engasjement fra foreldrene på alle 70 lagene i Viking. Hadde Frafjords påstand om at det «rakner når elitetenkningen slår inn for fullt» vært riktig, hadde ikke Viking i J16-årsklassen hatt to breddelag som spiller 11-er-fotball, i tillegg til utviklingslaget. Hvorfor er det så mange jenter med på dette årskullet? Jo fordi dette var et stort kull, – men mest pga. engasjerte foreldre.

Fotballens viktigste oppgave

Det er ofte stor variasjon på trenerkompetansen i foreldregrupper. Viking forsøker å bøte på dette ved å tilby foreldretrenere kurs og har tilsatt trenerkoordinator (50 prosent), som bl.a. gir eksempeltreninger nettopp for å ivareta breddeperspektivet i klubben. Det blir derfor noe underlig å bruke «seleksjon» som hovedargumentet for å underbygge at Viking ofrer bredden på elitesatsingens.

Ikke riktig

Frafjord referer bl.a. til at man som breddelag blir nedprioritert på treningstid. Dette er ikke riktig. I Viking som har så mange lag, er det en stor utfordring for alle lag å få både ønsket treningsmengde og best mulig treningstidspunkt. Treningstid tildelt av Viking, er tilnærmet lik for jenter fra 13–15 år, dersom man benytter seg av de tilbudene og tidspunktene som er tilgjengelige.

Frafjord bruker en rapport fra NTNU for å advare mot konsekvensene av selektering i ung alder. Denne studien omhandler rekruttering til de yngre landslagene i fotball, og peker blant annet på at fødselsdato (født tidlig på året) ser til å være viktig for å bli tatt ut. Å bruke denne artikkelen uten forbehold og som et underlag i diskusjonen om Vikings organisering på jenter 13-14, er både misvisende og tendensiøs.

Svaret på tittelen på Frafjords artikkel om bredden må ofres i Viking når eliten er målet, er derfor nei. Grunnene til disse utfordringene er svingninger i antall jenter i de ulike årskullene, og vanskeligheter med å skaffe foreldrene som villig til å ta på seg ansvar. Men klubben kunne nok ha vært mer proaktiv og sett de utfordringene dette kullet slet med tidligere, for å unngå de utfordringene man står i.