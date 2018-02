En regional kjempedugnad resulterte i at Fornybarfondet ble lokalisert til Stavanger-regionen. Det kompetente investeringsmiljøet, vår omstillingskompetanse og offensive næringsliv var faktorene som talte til vår fordel. Det internasjonale nettverket som ble mobilisert, veide også tungt. Champagnekorkene gikk i taket, men så ble det mistenkelig stille. Det skulle ta et helt år før et styre kom på plass rett før jul.

Kraftig nedprioritert

Utpå høstparten i fjor hadde mange av oss bange anelser, og med god grunn. I statsbudsjettet ble fondet kraftig nedprioritert i forhold til ambisjonene. Mens det totalt skal investeres opptil 20 milliarder kroner i fondet, ble det kun bevilget en forvaltningskapital på 400 millioner kroner, 200 for 2018 pluss 200 som skal dekkes inn i senere budsjetter. I tillegg skulle det gjøres en tapsavsetning på utrolige 35 prosent.

Store ringvirkninger

I januar var styrets leder, Widar Salbuvik, ved flere anledninger på signingsferd i Stavanger-regionen. Han ble tatt godt imot på konferansene Solamøtet og Utsikter 2018. Interessen er stor fra mange hold – ikke bare fra investeringsmiljøene. Mange jobber nå med å identifisere de udiskutable markedsmulighetene som møtet med klimatrusselen gir. Fondet skal investere i selskaper som beveger seg fra teknologiutvikling til kommersialisering. For en høykompetent og høyteknologisk leverandørindustri i omstilling er dette hånd i hanske. At industrilokomotivet Statoil varsler at opptil 20 prosent av kapitalinvesteringene vil være innen fornybar energi i 2030, får også betydelige ringvirkninger.

Rekruttere de fremste fagfolkene

Widar Salbuvik og resten av styret har en betydelig jobb foran seg. Det skal bygges opp en organisasjon med flere ti-talls høykompetente ansatte. Da gjelder det å støvsuge det internasjonale markedet for å rekruttere de absolutt fremste fagfolkene. Disse må bli så fristet at de slutter i godt betalte internasjonale toppjobber for å flytte til Stavanger-regionen. Spørsmålet er om regjeringen, med sin lunkne holdning og manglende forvaltningskapital i oppstartsperioden, har gjort denne jobben lett? 400 millioner kroner er ikke mer enn et middels såkornfond og signaliserer per i dag ingen satsing som er et internasjonalt toppfond verdig, og som langt på vei skal være en gamechanger. At det skal tas høyde for en tapsavsetning på 35 prosent, mens statistikken viser at internasjonale fond av denne typen gir en avkastning på over sju prosent, er heller ikke en sterk motivasjon for verken potensielt ansatte eller for private medinvestorer.

10.000 nye arbeidsplasser

De enorme markedsmulighetene i forbindelse med fornybarfondet framstår likevel som troverdige. Fagmiljøene i regionen snakker om «det nye Statoil». Det forventes en dobling av forvaltningskapitalen i løpet av fem år. Basert på gradvis investering av de annonserte 20 milliardene, vil sju prosent gi staten en avkastning de neste 10 årene på 13-14 milliarder. Og, ifølge de samme fagmiljøer, og dersom det stadig investeres 20 milliarder de neste ti årene, vil det trolig bidra til private medinvesteringer på 120 milliarder kroner. Det anslås 10.000 nye arbeidsplasser i porteføljeselskapene.

Hele regionen heier på fornybarfondet. Alle ønsker å bidra til at dette lykkes. Samtidig er det en klar forventing at styret i fornybarfondet framover må kunne støtte seg på langt tydeligere signaler fra regjeringen, og at det bevilges helt andre summer i neste års statsbudsjett. Det er nemlig størrelsen det kommer an på.