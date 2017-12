Er det ikke litt flaut å velge plastjuletre nå?

I året som gikk fikk vi en smertefull oppvåkning om utbredelsen av mikroplast. Det begynte med en strandet hval på Sotra tidlig i februar. Magen var full av plastposer. Dermed nådde interessen og engasjementet mot marin forsøpling nye høyder.

Forbrukermakt er ikke noe å kimse av. Se hvordan det gikk med palmeoljen!

Det gjenstår å se om det økende engasjementet påvirker valgene vi tar fremover. Kanskje flere velger å gå ut i skauen å hogge sitt eget juletre? Kanskje kjøper flere av oss mer varer i løsvekt i medbrakt emballasje? Eller dropper å kjøpe plastposer og heller ta med eget handlenett?

For min del blir det ekte nåletre i stua i år og de neste årene. Julepynt har jeg sluppet å kjøpe på mange år, da jeg er så heldig å ha tre mindreårige barn som har stått for den biten de siste 14 årene. Dorullnissen er ombruk i praksis!

Bekjempelse av mikroplast

Nå skal kunstgressbanene under lupen også. Det var på tide. Som fotballmamma har jeg skjønt for lenge siden at de grønne og svarte mikroplastkulene fort havner på avveie. Dersom de i fremtiden forsvinner fra gangen min, gråter ikke jeg. Det som blir spennende, er hva det erstattes med.

Regjeringen satser fullt på å redusere både marin forsøpling og spredning av mikroplast. Dette gjenspeiles i både FNs pågående miljøkonferanse i Nairobi, i budsjettet for 2018 og i siste meldingen til Stortinget om avfall og sirkulær økonomi. Regjeringen legger nå 150 millioner kroner på bordet for å bekjempe problemet. Det er vel en liten dråpe i havet, men alle monner drar. Det er viktig at vi rydder etter oss, men all verdens penger holder ikke. Vi kan ikke kjøpe oss ut av dette problemet. Bevissthet og holdningsendring må til. I tillegg til vilje og gjennomføring.

Milevis fra målene

«Den som venter på no’ godt, venter ikke forgjeves», heter det. Meldingen til Stortinget var et eneste stort «vente-å-se-hva-EU-gjør»-dokument. Der henvises det til hva EU lander på av både plaststrategi, målepunkter og gjenvinningsmål.

Vi er milevis fra målene i dag, og ikke er vi enig om hvor det skal måles; inn eller ut? Her er det mange hensyn å ta, så da er det vel bare å vente å se hva som kommer januar 2018. Mens vi venter på politikerne, må vi selv sørge for å ta bevisste valg.