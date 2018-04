Med brask og bram lovte Arbeiderpartiet en kjærlighetsgaranti for de eldre under valgkampen. Når det kommer til stykket, stemmer de mot i Stortinget. De vil ikke at garantien skal gjelde alle, uavhengig av om de er syke eller friske.

Trenger ikke å koste mye

Vi mener det bare skulle mangle at når to eldre mennesker er i en vanskelig fase av livet, og enten en eller begge to blir syke, skal de selvsagt få bo sammen om de ønsker det. Det trenger ikke koste mye i de offentlige budsjettene, og det vil heller ikke gjelde mange par. Men de få tilfellene det er snakk om, må vi legge til rette for å sette verdigheten fremfor firkantede systemer. Allerede praktiserer flere kommuner denne ordningen uten problemer.

I tillegg til at det å få bo sammen i livets siste fase vil være av stor verdi for ekteparet, kan også en frisk ektefelle utgjøre en stor ressurs for sykehjemmet. Ikke bare for kone eller mann, men også for de andre beboerne og ansatte på sykehjemmet.

Ap leter etter problemer

Når mennesker er kommet til en slik fase av livet hvor de trenger sykehjemsplass, trenger de støtte og hjelp. De trenger et hjelpeapparat som er til for å hjelpe, ikke et skjemavelde som gjør alt vanskeligere. Når Arbeiderpartiet nå tviholder på firkantede systemer som ikke passer alle, bryter de ikke bare egne lovnader, men viser også de eldre hvilken side de står på. De er ingen ombudsmann for vanlige folk som har problemer, vi politikere har en plikt til å hjelpe.

Jeg er glad for at vi har fått gjennomslag for denne saken. Jeg håper vi fremover ikke ser at Arbeiderpartiet og andre leter med lys å lykte etter problemer, foran å gjøre det vi er satt til å gjøre, nemlig å hjelpe folk flest med å få en litt enklere hverdag.