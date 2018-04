I Dagsnytt 18 mandag 5. mars kritiserer lektor Simon Malkenes systemet med fritt skolevalg i Oslo. Malkenes sin situasjonsbeskrivelse fra et dysfunksjonelt klasserom ble i debatten som fulgte brukt, bl.a. av rektor Dave Dunlop ved Ulsrud videregående skole, som et eksempel på krenking av elevenes rettigheter, med begrunnelse i brudd på opplæringslovens paragraf 9A, den såkalte Mobbeparagrafen.

Oslos utdanningsdirektør Astrid Søgnen avsluttet personalsaken mot Malkenes 24. april. Læreren ble ikke frikjent selv om skoleledelsen droppet personalsak, for rektor har gitt Ulsrud-læreren en «tilrettevisning» etter NRK-debatten.

Frykter negative reaksjoner

Dette er alvorlig. Å løfte forhold som omhandler fag, læring og innhold i skolen frem i mediene til åpen og fri diskusjon, burde være en selvfølge, og ikke utgangspunkt for forfølgelse. I Norsk Lektorlag sin medlemsundersøkelse, norsklektorlag.no, «Kritisk for ytringsfrihet i skolen», 18.04.2018, som bl.a. omhandler ytringsfriheten i skolen, kommer det frem at over halvparten av de som svarte, er redde for å kritisere forhold ved egen skole fordi de frykter negative reaksjoner fra sin egen skoleledelse.

Det er på tide å stille spørsmål ved hvorvidt vi har en kultur for ytringsfrihet i norsk skole. Hva svarer lærere i tilsvarende undersøkelser på barne- og ungdomsskoler? Og viser disse samme tendens, at ansatte i skolen ikke tør å kritisere forhold ved egen skole fordi de frykter negative reaksjoner fra sin egen ledelse?

Hvordan kan informasjon om uheldig praksis leses som et lojalitetsbrudd hvis målet er å endre noe som beviselig ikke fungerer, hverken for elevene, lærerne eller i forhold til skolens overordnede formål?

Modige Malkenes

Vi trenger en opplyst debatt om forhold og innhold i skolen fra folk med innsikt i realitetene, fra folk som jobber med dette til daglig, som modige Simon Malkenes, hvis agenda ikke var å henge ut ("krenke") elever, som jo forøvrig var anonymiserte, eller å illojalt avsløre forhold ved skolen i et slags misforstått lojalitetsbrudd. For hvordan kan informasjon om uheldig praksis leses som et lojalitetsbrudd hvis målet er å endre noe som beviselig ikke fungerer, hverken for elevene, lærerne eller i forhold til skolens overordnede formål?

Skolen er en «lærende organisasjon», sier vi. Læreplanverket rammer inn det faglige og, kan vi si, det humanistiske innholdet i skolen. Dette opplærings- og dannelsesprosjektet skal derfor favne om våre etiske og moralske verdier. Det skal bl.a. bekjempe mobbing, diskriminering, vold og rasisme. Dette kan vi gjøre fordi vi har ytringsfrihet og bor i et demokrati, hvor vi kan utøve våre demokratiske rettigheter. I skolen ønsker vi å lære. I skolen ønsker vi å forstå. I skolen ønsker vi å oppøve elevene til å gjøre gode vurderinger, til å kunne leve gode liv. Da hører det til å kunne vurdere og endre uhensiktsmessige vaner. Forstår skoleledelse og skoleeiere dette, at knebling av ansatte er uhensiktsmessig atferd?

Det er vårt pensum

For skolens innhold er jo nettopp dette, å kritisere, å endre og å forstå. Det er vårt pensum, våre kjerneverdier; det sentrale. Med dette som utgangspunkt er det vanskelig å forstå nevnte skoleledelse- og skoleeieres fremgang i denne saken.