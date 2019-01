Spillet om Preikestolen og Forsands kraftmillioner

Ordfører i Forsand, Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H), var tidlig ute og formidlet at han fikk sjokk da nyheten nådde ham, og han uttrykker videre at han ikke finner noen momenter som underbygger den dramatiske grensejusteringen som departementet går inn for. Så lite har ordføreren fått med seg. Kanskje bra at han ikke ble ordførerkandidat i Sandnes?

God på konspirasjonsteorier

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (A), kaller det en hån mot folkestyre, der han videre påstår at det må være noen regionale krefter som står bak og hvor Stavangers trekk er å overta Strand kommune i neste omgang. Wirak vet sikkert mye, men det høres ut til at han også er god på konspirasjonsteorier.

Varaordfører i Sandnes Pål Morten Borgli (Frp) kom også som vanlig med artige kommentarer. «At Høyre har dette departementet alene er den største katastrofen for kommune-Norge gjennom tidene. – Kommunalminister Monica Mæland er en tragedie for Sandnes.»

Når trespannet har summet seg, er de klare i forsøket å få omgjort departementet sitt vedtak. Og nå trør de i gang. Dagestad og Wirak forfatter forslag til brev som skal sendes departementet. Brevet er gjengitt i avisene. I punkt 2 i brevet ber Fellesnemda kommunaldepartementet om samtlige dokumenter i grensejusteringssaken, både journalførte og andre dokumenter som for eksempel eposter og tekstmeldinger. De ber om at vedtaket om grensejusteringen reverseres. Dette var forslaget Wirak presenterte for Fellesnemda.

Når enigheten blant politikerne i Sandnes fremstår så tydelig, må en bare undres.

Ikke ønskelig i vårt demokrati

Kanskje det etter hvert har gått opp for ordføreren at slike krav om e-poster og sms-er som ikke er journalførte, ikke kan «hentes inn». Det er selvfølgelig ikke ønskelig i vårt demokrati.

Det var interessant å følge diskusjonen i Fellesnemda, der det skulle avgjøres videre arbeid i nemda. Borgli mente han hadde arbeidet hardt for at prosessen skulle gå riktig for seg. Han bedyret at det ikke var fjellnabben (Preikestolen) i Lysefjorden som betydde noe for ham i dette arbeidet. Det var Forsandfolkets ve og vel at distriktene ble godt utviklet. Kan vi tro ham på det utsagnet? Preikestolen og de om lag 100 millioner kroner Forsand henter årlig inn på kraftmidler har nok hatt den største innvirkningen på Sandnes sin iver for at Forsand skulle bli en del av Sandnes. De fleste deltakerne i Fellesnemda, som er sammensatt av både posisjonen og opposisjonen i begge kommunene, hadde ordet. Noen få hadde kommentarer til kravet om innsyn i ikke journalførte e-poster og sms til departementet. Det meste var merknader som kan karakteriseres som sandpåstrøing til Wirak og Dagestad sitt forslag. To medlemmer fra Forsand stemte mot å sende brevet til statsråden. Når enigheten blant politikerne i Sandnes fremstår så tydelig, må en bare undres.

Det virker som flere partier ikke våger å ta et standpunkt som går på tvers av ordfører. Spesielt Høyre virker tafatte. Årsaken til det tror jeg er at de mener Wirak sin posisjon står sterkt i befolkningen. De er redde for å trø feil og miste velgeroppslutning. Det er en overdreven frykt. Wiraks popularitet har fått mange skudd for baugen det siste året.

Fram til valget til høsten må partiene stå frem med sitt ansikt. Det gjelder ikke minst Senterpartiet. Nå gjelder det.

Gylden anledning

Etter det som nå har skjedd, har det sentrale Ryfylke nå en gylden anledning til å etablere en sterk og tydelig stor kommune ved sammenslåing av Forsand, Strand og Hjelmeland, spesielt etter at Hjelmeland mistet sin Ombo-andel.

Sandnes og Forsand er en kvasiløsning som ikke vil kunne bli den optimale utgangen for noen av partene. Mon ikke Forsands befolkning i dag fremstår med et klart flertall for å velge Strand og Hjelmeland-løsningen? Dere er en viktig og en riktig del av Ryfylke. Kom raskt til en konklusjon, før dette dras enda lenger ut i det meningsløse.