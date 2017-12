I et debattinnlegg 21. november skriver Næringsforeningen at prosessen med den nye sentrumsplanen for Stavanger har blitt stadig mindre åpen og inkluderende.

Positivt

Vi syns det er svært positivt at Næringsforeningen og mange andre jevnlig bidrar til den offentlige debatten slik at planen blir enda bedre kjent for innbyggerne og næringslivet. Dette er en plan som vil ha stor betydning for den videre byutviklingen, og den debatten som Næringsforeningen er med på å skape, er viktig for at byen sammen skal komme fram til de riktige svarene når planen vedtas.

Derfor ser vi på det som alvorlig når Næringsforeningen mener at prosessen etter hvert har blitt mindre åpen og inkluderende. Vi etterstreber alltid å være en åpen og inkluderende kommune med verdiene; er tilstede, vil gå foran og skaper framtiden. Vi har gjort det vi kan for å holde en så åpen og inkluderende prosess som mulig, med de ressursene som er tilgjengelige.

Vi kommer gjerne på besøk for å diskutere forslaget med både Næringsforeningen og andre som ønsker det.

Kommer gjerne på besøk

Vi sier blant annet alltid ja til møter eller samtaler med de som ønsker å vite mer om sentrumsplanen og kommer gjerne på besøk. Siden det forrige høringsforslaget ble lagt frem, har vi hatt en grundig gjennomgang av innspillene fra forrige høring. Vi har holdt åpent høringskontor i Søregata 30 i lokalene til Stavanger sentrum AS. Vi har brukt nye digitale virkemidler som VR og Minecraft for å visualisere og gjøre en komplisert plan enda mer forståelig.

Og med jevne mellomrom har vi gitt informasjon om hvor langt planarbeidet er kommet, og hva vi jobber med på planens Facebookside. I tillegg har vi tatt aktører som blir mye berørt, med på råd om endringer i planen. Dette er for oss viktige virkemidler for å gjennomføre en åpen og inkluderende prosess, som passer til den fasen planarbeidet er i nå.

Høringskontor i Søregata 30

Nå er vi i gang med å forberede en ny høringsrunde. Da har vi planlagt nytt høringskontor i Søregata 30, og vi vil prøve ut nye og enda mer tilgjengelige verktøy for å gjøre det lett å forstå og gi tilbakemeldinger på planforslaget for alle. Og vi kommer gjerne på besøk for å diskutere forslaget med både Næringsforeningen og andre som ønsker det.