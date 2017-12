I Aftenbladet 8. desember presenteres Johan Sverdrup-utbyggingen som redningen for tre driftige jenter fra Etne. Sverdrup var redningen, både for de tre jentene, men også for de viktigste verftsmiljøene langs kysten vår – med alt det som følger med.

I 2014 var det på et tidspunkt flertall for å legge Johan Sverdrup på is. Det var i en tid der alt var usikkert, oljeprisen i kjelleren, markedet og framtidsutsiktene fullstendig i det blå. Tvilen er lett å forstå.

Men i ettertid har standhaftighet og mot fra ansvarlige politikere – om å likevel kjøre videre med utbyggingen at dette store oljefeltet − vist å være dette tiårets kanskje viktigste beslutning.

For ikke bare blir Johan Sverdrup levert, på tid, betydelig under budsjett, uten store hendelser av noe slag. Det gjør også at de norske verftene er langt fremme og vinner kontraktene for flere av de andre store utbyggingene som følger på norsk sokkel, som nå med Johan Castberg.

Stabilisering av oljeprisen, kombinert med den fantastiske – og blytunge – jobben som er gjort med å krasje ned kostnadsnivået, gjør det historisk lønnsomt å bygge ut og utnytte natur-ressursene våre. Vi tar svært mye av verdiskapingen selv − her hos oss − og er i posisjon til det fordi vi har klart å bevare disse verdensledende kompetansemiljøene.

Vestlandet og Sørlandet leder an

En annen grunn til at dette er viktig finner vi i regionale eksport-tall. NHO slipper nå konjunkturbarometeret for fjerde kvartal 2017. Her viser vi utviklingen i fastlandseksport de siste 15 årene. Ingen skal komme og si vi ikke ante det, men tallene viser virkelig store kontraster. I hvem det er som bidrar med inntekter til landet. For det er det eksportinntekter er. Penger vi kan bruke til å kjøpe biler, forbrukerteknologi, sykehusutstyr, IKT.

Hele veksten har kommet langs kysten. Og helt sentralt langs den: Store og små verft, med naturgitte fordeler, et hav av tekniske kompetanse og disipliner, som tiltrekker seg og gir ringvirkninger til utrolig mange forskjellige underleverandører både nasjonalt og internasjonalt.

Olje og gass har vært – og vil nå heldigvis noen år til – være helt avgjørende for å hegne om kompetansen og videreføre aktiviteten her på det høye nivået vi ser nå.

Tiden etter 2022

Verftene og miljøene rundt dem har vært flinke på omstilling. Det viser eksport-tallene med stor synlighet. Men vi må erkjenne at en dag vil de store utbyggingene stoppe igjen. Johan Sverdrup og Johan Castberg er fullt utbygd i 2022.

Da må vi ha kommet lenger enn vi har gjort i dag. Med omstilling til nye næringer, i jobben med å bruke kompetansen vår annerledes. Husk innledningen: Vi er verdensledende på dette fagfeltet: Å bygge og drive kompliserte, sikkerhetskritiske anlegg som en olje- og gassplattform er.

Vi tenker altfor snevert når vi ser hvordan kompetansen vår kan utnyttes. Hele verden står foran en monumental re-industrialisering, der avanserte produksjonsanlegg må legges helt om. Vi har vist at vi kan konkurrere ut de store miljøene i Østen på oljeplattformer. Vi vet at vi har billigere og mer effektive ingeniørtimer enn europeerne. Mulighetene er nær uendelige om vi bare våger å gå ut i verden og søke oppdrag.

Men likevel er det et helt åpenbart område vi klarer galant å overse: Skipsbygging. Vi ser at shipping-industrien skal gjennom en revolusjon de neste 30 årene. Båter må få lavere utslipp, uten å tøyse med rekkevidde og sikkerhet. De skal bli autonome – selvkjørende – eller i det minste ha løsninger som gjør at de kan overvåkes og styres utenfra. De skal bli sikrere, gå raskere, være skreddersydd helt nye varegrupper. Snart skal vi hente oppdrettsfisk ute i havet, slakte den der, eller gå den levende rett til de store forbrukslandene – verden over. For eksempel.

Målrettet satsing må til

Da trenger vi et offentlig virkemiddelapparat som stimulerer til utvikling av teknologi som kan realiseres nå de neste årene. Vi kan bygge ferjer for småfjorder som skal gå på strøm, vi kan og skal utvikle hydrogen, men en kjensgjerning er at dette er teknologier som det ikke vil være realistisk å bruke på internasjonal skipsfart på 30 år. LNG derimot, er tilgjengelig nå, og gir enorme besparelser, særlig i lokale utslipp. Det kan kombineres med hybrid-teknologi, vi har prøvd det ut langs kysten vår allerede og vi er langt fremme. Verden trenger dette og vi har alle forutsetninger for å levere det. Utskifting av tungolje som drivkraft vil gi store utslippsreduksjoner verden over.

Da er det ikke klokt å kutte i tilskuddene til drift av slike skip her hjemme. Da må vi heller lage støtteordninger som gjør det attraktivt å utvikle teknologi og tilby denne i verdensmarkedet. For eksempel.

Vi trenger en industrimelding for kysten og Vestlandet. Som snakker om det eksportskapende Norge mye mer håndfast enn det vi gjør i dag.

Vi må ta på alvor at vi må ha eksportinntekter også i fremtiden, og det beste vi kan bygge de på er det vi allerede er gode på i dag. Her må også hele kysten stå sammen og jobbe for at realismen skal få rotfeste i industripolitikken – ikke bare festlige tanker om hvor bra det skal bli om 50 år.