Pelsdyr – Venstre har mista all sunn fornuft

Det er merkeleg at dei same folka godtar import av skilpadder, øgler, slangar og andre eksotiske dyr som slett ikkje høyrer heime i norsk natur. Og desse dyra er det ok å ha i bur.

Eg tykkjer bypartiet Venstre har mista all sunn fornuft og godt bondevett. Det er ei skremmande utvikling i vårt demokrati at parti som så vidt held seg over sperregrensa, skal kunna pressa igjennom slike vedtak som me har sett om pelsdyr. Slik går det når politikarar er så maktsjuke og tviheld på sine taburettar at dei godtok kva som helst.

Eg stusser også over at så mange unge i dag går inn i politiske verv og jobbar i byråkratiet rett frå høgskular og universitet utan å ha yrkeserfaring og lært i livets skule. Når me ser korleis norske politikarar har oppført seg og uttalt seg i den seinare tid, så er respekten for dei svært dalande.

Kanskje det også er årsaka til eit mykje tøffare klima i den offentlege debatt?