Til de politiske partiene i Norge: Opprop for systemendring

KRONIKK: Livsgrunnlaget er truet. Vi trenger et nytt økonomisk system som kan gi oss et godt liv uten å øke forbruket av energi og materielle ressurser. Arbeidet med de nødvendige endringene må begynne umiddelbart!

Apollo 8-astronauten William «Bill» Anders’ ikoniske bilde av jordoppgangen over Månen julaften 1968. Nå trengs det en ny «jordoppgang», basert på rettferdig fordeling og betraktelig reduksjon i vårt forbruk av energi og materielle ressurser, argumenterer 75 framstående representanter fra ulike deler av samfunnet, – myntet på de politiske partiene. Foto: Nasa/Reuters/NTB scanpix

Flere signaturer, se under teksten

Forskningen er entydig, vi er i ferd med å undergrave vårt eksistensgrunnlag. Arter og viktige naturområder utryddes i raskt tempo, fiskebestander overbeskattes, matjord ødelegges og råstoffkilder tømmes. Samtidig hoper det seg opp avfallsstoffer og fremmedstoffer i naturen, som plast i havet og drivhusgasser i atmosfæren.

Teknologien kan ikke redde oss. Resirkulering, energisparing og effektivisering er utmerket, men hjelper ikke så lenge det totale forbruket av energi og råstoffer stiger sammen med en økning av avfalls- og fremmedstoffer i naturen.

En gyllen anledning

Mens vi bruker opp naturens bufferkapasitet, lever mange politikere i illusjonen om at alt kan fortsette nesten som før. Vi skremmes av at dagens politikk kun dreier seg om å flikke på det samme systemet som styrer oss mot stupet – løsninger som kun gjør at vi utsetter den påkrevde kursendringen!

Koronakrisen har imidlertid avdekket mange problematiske sider ved vårt økonomiske system. Vi har nå en gyllen anledning til å velge en ny retning for samfunnet, framfor å returnere til «normalen».

Frigjøring og rettferdighet

Det finnes fortsatt millioner av mennesker i verden som ikke får tilfredsstilt sine grunnleggende behov. En rettferdig fordeling vil derfor innebære en betraktelig reduksjon i vårt forbruk av energi og materielle ressurser. Vi mener at en slik reduksjon kan gi økt livskvalitet. Nå er vi fanget i et system der selv de som «lykkes», ikke finner lykken. Barn og unge, voksne og gamle lider alle under prestasjonspress, konkurranse og manglende tilstedeværelse. En ny utviklingsmodell vil bli et frigjøringsprosjekt og en vei til et mer meningsfullt liv.

Behovet for arbeidsplasser er det vanligste argumentet for fortsatt økonomisk vekst. Om det er slik at økonomisk vekst undergraver miljøet, samtidig som folk er avhengig av denne veksten for å ha jobber, er vi fanget i en destruktiv felle. Koronakrisen har eksponert denne svakheten ved vårt økonomiske system til det fulle. I et samfunn vil det til enhver tid være nok av nødvendige arbeidsoppgaver. Det vi trenger er et bedre system for å sørge for at alle får dekket sine grunnleggende behov.

Endring er nødvendig – og mulig

Vi kan ikke lenger basere oss på profittmaksimering som drivkraft i økonomien. Et nytt system må drives av kunnskap, skaperglede og samarbeid. Det økonomiske systemet er skapt av mennesker, samfunnsstrukturene også. Derfor kan de forandres av oss.

Mange forskere og miljøaktivister har stilt krav om systemendring. Til nå har disse blitt ansett som naive og virkelighetsfjerne utopister. Men det som virkelig er naivt er å fortsette som før.

Så la oss ta demokratiet i bruk til hva det var ment for – å utforme et samfunn som vi, naturen og fremtiden kan leve med. En systemendring som utfordrer vekstparadigmet vil virke truende for mange av dagens rike og mektige. Endring er likevel nødvendig, og ikke minst mulig.

Stortingsvalget

Vi som har signert dette oppropet krever at valget i 2021 må bli et valg med konkrete tiltak for systemendring!

Å endre systemet er ikke lett, og ingen har alle svarene. Derfor er det nødvendig at alle politiske grupperinger, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre engasjerte myldrer i gang en idé-dugnad om hva som må gjøres.

Mediene må oppdage og gi stort rom for denne prosessen. Systemendring krever både langtidsplanlegging, debatt og kompromisser – men nettopp derfor haster det med å komme i gang! Vi kan ikke ha enda et stortingsvalg uten at disse temaene settes øverst på dagsordenen.

Aksjonsgruppen bak dette initiativet:

Tone Smith, økologisk økonom

Arne Øgaard, lærer og redaktør

Ole-Jacob Christensen, småbruker og skribent

Stig Braathen, controller

Også undertegnet av:

Steinar Winther Christensen på vegne av Besteforeldrenes Klimaaksjon

Kjersti Hoff på vegne av Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Nina Ossavy på vegne av Concerned Artists Norway

Julie Rødje på vegne av Spire

Hege Skarrud på vegne av Attac Norge

– samt enkeltpersonene:

Carlo Aall, professor

Kathrine Aspaas, journalist/økonom

Rasmus E. Benestad, forsker

Tor A. Benjaminsen, professor

Anne Bregnballe, førsteamansuensis

Ingvild Burkey, forfatter

Werner Christie, tidligere helseminister

Sigvart Dagsland, sanger og musiker

Laila Riksaasen Dahl, biskop emeritus

Erik Dammann, forfatter

Anders Dunker, skribent

Inge Eidsvåg, forfatter og lektor

Rune Eraker, fotograf

Thomas Hylland Eriksen, professor

Freddy Fjellheim, forfatter

Einar Flaa, musiker

Kari Gåsvatn, journalist

Silje (Bendik) Halstensen, artist

Asgeir Helgestad, naturfotograf

Vigdis Hjorth, forfatter

Helge Hognestad, prest

Andrea Bræin Hovig, skuespiller

Ove Jakobsen, professor

Erland Kiøsterud, forfatter

Knut Kjeldstadli, professor emeritus

Hanne Kolstø, artist

Erling Krogh, professor

Andrew Kroglund, skribent

Roy Krøvel, professor

Gunnar Kvåle, professor emeritus

Marianne Leisner, landskapsarkitekt og gartner

Ketil Lund, høyesterettsdommer emeritus

Dag Jørund Lønning, professor og høyskolerektor

Sjur Miljeteig, musiker

Frederica Miller, arkitekt

Robert Mood, tidligere generalløytnant

Sidsel Mørck, forfatter

Iver B. Neumann, forsker og forskningsdirektør

Siri Nilsen, sanger og musiker

Gro Nylander, lege og forfatter

Kristine Næss, forfatter

Kjell Erik Killi Olsen, kunstmaler

Torgeir Rebolledo Pedersen, forfatter og dramatiker

Charlotte Qvale, artist

Jørgen Randers, professor emeritus

Ibrahima K.M. Saidy, imam

Astrid Sandvik, miljøaktivist

Cato Schiøtz, advokat

Wenche Frogn Sellæg, tidligere justisminister

Torild Skard, psykolog og tidligere stortingsrepresentant

Linn Stalsberg, skribent

Einar Stenseng, musiker

Erik Stenvik, veterinær og forfatter

Roger Strand, professor

Hanne Svarstad, professor

Wera Sæther, forfatter

Ane Dahl Torp, skuespiller

Andreas Utnem, musiker

Marthe Valle, artist

Arild Vatn, professor

Arne Johan Vetlesen, professor

Jan Erik Vold, lyriker

Finn Wagle, biskop emeritus

Fay Wildhagen, artist

Nina Witoszek, professor

Marte Wulff, artist