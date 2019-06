Bemanningsbransjen må holdes unna fagopplæringen

SV la frem et forslag om forbud mot bemanningsbyråer i fagopplæringen i Stortinget 16. mai. Forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene, derimot åpner regjeringspartiene opp for å utrede muligheten hvorvidt bemanningsbransjen kan godkjennes som lærebedrift og ta imot lærlinger. Dette er svært uheldig! Regjeringen viser bl.a. liten vilje til å få på plass hjemler i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstilsynet sanksjons- og kontrollmyndighet i forhold til de nye innleiebestemmelsene.

Billig arbeidskraft

Mange leier inn arbeidskraft og driver ulovlig innleie med elendige arbeidsavtaler og nulltimers-kontrakter. Dette øker sjansen for at lærlinger blir satt opp på utrygge vakter, som gir dem dårlige arbeidstider og liten trygghet på arbeidsplassen. Regjeringen tilrettelegger med det for en praksis som gjør det lettere å utnytte lærlingene som billig arbeidskraft. Dette er noe vi i Fellesforbundet er svært bekymret for.

Lærlinger er fremtidens fagarbeidere, og de trenger vi mange av i årene som kommer. Da kan vi ikke legge til rette for at ungdommen skal få en mer ustabil læretid, hvor alt avhenger av hvilke prosjekter bemanningsbyrået til enhver tid har, ofte med mulighet for å bli sendt rundt på ulike bedrifter, med ulike veiledere og ledere å forholde seg til.

Svekker statusen

Ved å legge til rette for fagopplæring gjennom et bemanningsbyrå, svekker man statusen lærlingen har. De har også i ettertid ingen reell mulighet for fast ansettelse etter fullført læreløp. Som lærling trenger man garanti for arbeid, en god plan for opplæring og trygge veiledere. En lærling skal ikke bli en billig salgsvare som kan sendes rundt på anbud, eller brukes av bedrifter for å vinne anbud. De skal være i en fast bedrift gjennom læretiden.

Bemanningsselskaper er til for å hente inn arbeidstakere ved behov for kortvarig arbeid, og så leier de ut disse til forskjellige produksjoner av ulik varighet. Er det da riktig å ha lærlinger i utleiestallen?

Trenger gode fagfolk

Vi i Fellesforbundet har hele tiden vært bekymret for at bemanningsbyråer skal få fotfeste og tillatelse til å ta imot lærlinger. Det er viktig at lærlingene skal gjennomføre en god fagopplæring i bedrift. Vi trenger gode fagfolk i fremtiden, som har god kompetanse og dybde i fagene sine.