Først og fremst vil Frp hjelpe barna som vokser opp i lavinntektsfamilier. Vi vet at det var minst tusen barn som gikk i 17. mai-toget som gikk hjem til foreldre med dårlig råd. Disse er avhengig av økonomiske hjelp fra kommunen og det offentlige. Et overveldende flertall av disse familiene er enten barn med foreldre som er asylsøkere eller flyktninger, eller barn med foreldre som selv vokste opp i familier med lav inntekt. Begge deler er et stort samfunnsproblem, men det er et enda større problem for de barna og foreldrene som lever midt oppi det.

Omfattende program

Stavanger har omfattende program og tiltak for først og fremst å hjelpe barn i lavinntektsfamilier til å delta i skolen og i fritidstilbud likestilt med andre barn. Dette er store program, som har til hensikt å sikre tilbud til disse barna. Det er bred enighet om disse programmene i bystyret, og det er noen få millioner kroner, altså noen få hundre tusen pr. skole, som skiller partiene som nå er travelt opptatt av å krangle om dette.

Flere i arbeid

Løsningen på hovedproblemet er å få flere inn i arbeidslivet. Kommunen støtter ulike program for å få flere i arbeid. Dessverre er resultatene meget dårlige når det gjelder yrkesdeltakelsen til flyktninger og asylsøkere som har gått på introduksjonsprogrammet. Mange av disse sender også deler av sin offentlige støtte til slektninger i hjemlandet, som er betydelig verre stilt enn dem selv. Dette er familier som blir avhengig av offentlig, økonomisk hjelp resten av livet. Dette er en stor belastning for kommunen, men først og fremst en tragedie for de det gjelder og deres barn.

Det må være mulig å ha tre tanker i hodet samtidig:

Tanke 1: Vi må snarest mulig foreta omfattende endringer i introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og asylsøkere og forbedre yrkesdeltakelsen betydelig for disse. Frp har foreslått flere forslag og fått gjennomslag for noen.

Tanke 2: Vi må slutte å bosette flere flyktninger og asylsøkere enn det vi klarer å integrere og få ut i arbeidslivet. Frp har forestått å redusere antallet som bosettes flere ganger, men er blitt nedstemt hver eneste gang.

Tanke 3: Barn i lavinntektsfamilier må følges opp på en helhetlig og systematisk måte, der hovedformålet må være å gjøre disse i stand til å selv stå på egne bein i voksen alder. Her trengs det et paradigmeskifte og program som skal virke over ti år. Her har ingen partier gode nok løsninger, så her trengs det alle politiske farger og løsninger. Dette vil bety en klart bedre oppfølgning på skolen, fri tilgang på fritidsaktiviteter og en støtte og oppfølgning helt til ferdig yrkesskole, fagskole eller høyere utdanning. Dette er Frp’s og flertallspartienes fokus nå.