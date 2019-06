Karbonfangst og havvind er på vei, Ap

I Aftenbladet 18. mai går Ap’s Kari Nessa Nordtun hardt ut med feilinformasjon og anklager om at Høyre mangler ryggrad. Jeg kan berolige henne med at vi, i motsetning til Ap, ikke vil så tvil om jobbene i vår største og viktigste næring.

Laveste utslippene i verden

Verdens strengeste miljøkrav har sørget for at norsk olje og gass har de laveste utslippene i verden. Nå må vi få dem videre ned. Regjeringen kommer derfor til å trappe opp CO₂-avgiften med fem prosent årlig frem til 2025. I tillegg har vi et mål om fullskalafangst, transport og lagring av CO₂ i Norge. Derfor har regjeringen satt i gang flere konkrete prosjekter i samarbeid med næringslivet. Hadde Nordtun fulgt med, hadde hun sett at vi nettopp har foreslått å finansiere neste skritt: Sammen med Equinor, Shell og Total skal vi nå bore en undersøkelsesbrønn og klargjøre et nytt område for CO₂-lagring på sokkelen.

Regjeringen er også i gang med å forberede områder for utbygging og teknologiutvikling innen havvind, og med Høyre i regjering har Enova-potten økt fra 1,8 til 3,2 milliarder kroner i året. Dermed har de både rammeverk og økonomi til å kunne ta en faglig beslutning om støtte til havvindprosjekter. De siste ukene har Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) vært mye diskutert. Bærekraftig aktivitet her vil kunne bety hundrevis av jobber og store inntekter til flere lærere og ny klimateknologi. Både på høyre- og venstresiden er det krevende å få gjennomført en konsekvensutredning, men håpet har i høyeste grad levd videre. Lofoten har samtidig vært en viktig skanse for å sikre en overordnet og forutsigbar petroleumspolitikk.

Åpner for mørkerøde venner

Nordtun later som om det ikke betyr noe at Ap nå plutselig er imot. Realiteten er at de har gitt vekk en forhandlingsseier på forhånd og åpner for sine mørkerøde venner i SV/Rødt til å hamre løs på resten av oljepolitikken. Dette beskrives også godt av Aftenbladet på lederplass, som slår fast at «Arbeiderpartiet er på vei bort fra å være et industriparti». At Nordtun som ordførerkandidat glatt overser denne politiske dynamikken, gir grunn til bekymring.

I et desperat forsøk på å dekke over Arbeiderpartiets nye kurs, forsøker Nordtun alle mulige virkemidler. Nå vil hun kreve at Høyre skal ta avstand fra et helt parti på grunn av et enkeltutspill om sykelønn, som vi tydelig ikke støtter. Vi andre kan da lure på hvorfor Ap enda ikke har tatt avstand fra SV og Rødt? De vil henholdsvis legge ned de 200.000 jobbene i vår største næring og ha kommunistisk revolusjon.

Med Høyre blir det ingen mørkerøde eksperimenter. Vi skal ta vare på jobbene i vår største næring og fikse karbonfangst og havvind!