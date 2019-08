Begrepet «flyskam» er medieskapt, og ble først omtalt i Norge etter at ordet ble ett av årets nyord i 2018 i Sverige. Siden har det blitt brukt også på andre områder, men essensen er den samme. At vi som forbrukere med reiselyst, må bli bevisst hvordan våre vaner bidrar til utslipp av klimagasser. Og i neste steg bruke vår forbrukermakt til å ta ansvar for egne utslipp ved å velge mer klima- og miljøvennlige alternativer der vi kan.

Det som høres relativt enkelt ut, er derimot ikke alltid slik i praksis. Å legge om livsstilen, kan være utfordrende. Særlig dersom alternativer ikke finnes, er vesentlig dyrere, eller man lever i tidsklemma og sliter nok med å bare få hverdagen til å gå i hop. I stedet for å diskutere skam, bør vi diskutere samfunnet som helhet og hva vi kan gjøre for at det skal bli lettere å leve klimavennlig.

Gjenbruk og delingsøkonomi

Miljøpartiet De Grønne mener det er politikernes jobb å tilrettelegge for at det skal være både enkelt og lønnsomt å ta grønne valg i hverdagen. Kollektiv- og togprisene må ned, og tilbudet må opp. Sykkelveiene skal være trygge og sammenhengende. Gjenbruk og delingsøkonomi må høyere opp på dagsordenen, og sirkulær økonomi må være utgangspunktet for all produksjon.

Tilrettelegging er viktig, men vi må også stimulere samfunnet til å bidra til det grønne skiftet. MDG vil innføre en karbonavgift som gis til fordeling, også kalt KAF, slik at de klimavennlige valgene belønnes mens forurenser betaler. En gulrot for både privatpersoner og bedrifter. Det skal rett og slett lønne seg å leve grønnere!

Bevisstggjøring

Til slutt handler det om bevisstgjøring. Vi som borgere skal vite hvor vi kan bidra til å kutte i egne utslipp, og hvilke alternativer vi har. Grønne merkeordninger, holdningskampanjer og informasjon bidrar til dette. Men vi kommer ikke utenom politikken, som både må gå foran og regulere slik at vi får fortgang i omstillingen til et reelt bærekraftig samfunn. I Stavanger skal vi kutte 80 prosent av våre klimagassutslipp innen 2030. MDG er garantisten for at målene blir oppnådd.

Ifølge EU og FN sine nyeste tall har vi aldri hatt en varmere måned enn i juli 2019. Det oppsiktsvekkende er at temperaturen stiger over hele verden. Samtidig var 2018 året vi slapp ut rekordmye klimagasser. Som forbruker og borger er det du som har makten til å ta et grønt ansvar. Både gjennom dine daglige valg og din stemmeseddel. Glem skamfølelsen. Bidra der du kan for klodens fremtid. Så skal vi i MDG gjøre det vi kan for at det blir både lettvint og rimelig. Vi må ta klimakampen sammen, for våre barns fremtid.