En av listene i årets kirkevalg snakker og skriver en hel del om at i Den norske kirken (Kirken) må porten være høyest mulig og hvem som helst skal få lov til hva som helst. (Red.anm. Åpen folkekirke, Thor Magne Seland, Aftenbladet 17.8.) Søkelyset til denne listen er å utvide alle grenser og likestille alle og alt helt til det ikke finnes flere grenser å utvide og ekskluderte å inkludere. Jeg lurer på noe, Åpen folkekirke, hva handler Kirken om for dere? Demokrati, feminisme og likestilling? Det er mitt inntrykk når jeg leser deres meninger og registrerer fokusområdet deres. Hva med Jesus og Bibelen?

Retten på kirkelige handlinger er absolutt ikke det samme som hvem som har rett til tilhørighet og fellesskap i Kirken.

Kirkedøren lukke ikke for noen

Jeg syns det er på tide at vi legger påstandene døde om hvem som ekskluderes og diskrimineres i Kirken vår, for alle vet at sannheten er at kirkedøren lukkes ikke for noen. Hjerterommet i Kirken er der for alle dens medlemmer og våre medmennesker.

Det som burde være mer aktuelt foran årets kirkevalg, er spørsmålet om hvordan vi skal overleve som kristne i det moderne samfunnet, hvordan skal vi misjonere i 2019? Vi leser stadig om færre kirkegjengere, studenter som mister troen sin i møte med ny by og høyere utdanning, færre medlemmer som personlig har en tro, færre som velger kristen dåp og konfirmasjon. Etter min mening er misjon blant egne medborgere mye viktigere å diskutere og tenke på enn forsøket på å kuppe Kirken gjennom falske påstander om at «alle andre» enn Åpen folkekirke vil stenge Kirken (noe som selvfølgelig er helt uriktig).

Retten til kirkelige handlinger

Så vil jeg kommentere at svært sjelden møter man synet av en fire meter høy dør i inngangen til et bygg. Så jeg er veldig nysgjerrig på når Åpen folkekirke er fornøyde med høyden på døren til Kirken. Samtidig antar jeg at dere igjen fortsetter å formidle budskapet deres indirekte og ikke direkte, nemlig egentlig snakker om retten til kirkelige handlinger. Da syns jeg det er fryktelig trist at dere pakker dette budskapet deres i unødvendige påstander som at «alle andre» lukker Kirken, for ingen (!) lukker Kirken for noen. Retten på kirkelige handlinger er absolutt ikke det samme som hvem som har rett til tilhørighet og fellesskap i Kirken.

Veldig uheldig og trist dersom velgere gir Åpen folkekirke en stemme basert på uriktig oppfatning om virkeligheten i Kirken. Alle er ønsket i Kirken, retten til kirkelige handlinger er en annen sak og har ingen sammenheng med hvem som slipper inn i menigheten.

Alle er velkomne gjennom hele livet til det kristne fellesskapet i Kirken. Jeg håper du gir en stemme til Nominasjonskomiteens liste sine kandidater der du bor, alle kandidatene på den listen er Kirkens tillitsvalgte, og vil det aller beste for lokalmenigheten.