ONS er et falmende fellesskap

KORONAKRISEN: Oljemessen i Stavanger (ONS) utviser så stor grådighet at selv vi trauste offshore-leverandører er nødt til å gjøre opprør.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

ONS-sjef Leif Johan Sevland (t.v.) og markedssjef Jon Are Rørtveit 29. april, da de annonserte at ONS 2020 var avlyst. Foto: Kristian Jacobsen

Debattinnlegg

Geir Helgesen Group Marketing and Communication Manager, Framo

Geir Helgesen skriver her på vegne av selskapene som har varslet søksmål mot ONS.

I årevis har vi vært en aktiv og lojal deltaker på Offshore Northern Seas-messen, bedre kjent som ONS eller Oljemessen i Stavanger. Det har vært et flott arrangement og et supert møtested for olje- og gassbransjen, ingen tvil om det.

Men, – i takt med at prisnivået for å delta på messen har skutt i været, har det over tid bygget seg opp en stor grad av misnøye: Å delta som utstiller koster skjorten. ONS har i tillegg full kontroll over alle tjenestene vi som utstillere er avhengige av. Prisene for overnatting og transport av utstyr har passert grensen til det absurde. Selskapet jeg jobber for deltar årlig på en rekke oljemesser rundt om i hele verden, ingen er i nærheten av å være så kostbare som ONS i Stavanger. Kanskje er årslønner tett opp mot tre millioner kroner blant toppledelsen i ONS-stiftelsen en god illustrasjon på at kostnadsnivået i non-profit-organisasjonen er i ferd med å løpe løpsk?

Les også Aftenbladet mener: «Vi har ikke råd til å miste ONS»

Les også LO/Næringsforeningen/Greater Stavanger: «Vi trenger ONS mer enn noen gang»

Skiller seg ut negativt

Denne tilsynelatende grådigheten kom dessverre altfor tydelig til syne da ONS valgte å avlyse årets messe grunnet covid-19 pandemien. Mens andre internasjonale messearrangører som også avlyste sine messer, valgte å overføre hele beløpet for årets arrangement til neste arrangement, eller refundere 80–90 prosent av utstillernes kostnader umiddelbart, valgte ONS like godt å stikke av med halvparten. De resterende 50 prosent av det vi betalte inn i år, ville de «sjenerøst» overføre til 2022, mot at vi i tillegg også punger ut med ytterligere 50 prosent for å være med.

Slik situasjonen er nå, er det ikke sikkert at alle kan eller vil være med i 2022, som da vil medføre at 100 prosent av pengene er tapt.

Solid stiftelseskapital

Kommersiell leder i ONS, Jon Are Rørtveit, fastholdt ovenfor Stavanger Aftenblad at det opprinnelige tilbudet innebar 50 prosent rabatt for utstillerne som ville være med på ONS 2022. Til NRK forklarer han at denne fremgangsmåten er nødvendig fordi ONS er en stiftelse, mens andre messearrangører er kommersielle virksomheter som kan holde tilbake utbytte.

Det er i beste fall en kreativ vinkling, da ONS-stiftelsens regnskaper er offentlig tilgjengelig og viser en solid stiftelseskapital. ONS har ikke sannsynliggjort at de har kostnader som på noe vis rettferdiggjør å beholde nesten halvparten av det utstillerne har innbetalt. Så vidt vi kjenner til, betaler ONS kun det kommunale selskapet Stavanger Forum på forhånd. Øvrige underleverandører til ONS som vi har vært i kontakt med, forteller oss at de pent må vente til etter at de har levert varer/tjenester før de får betalt.

Og gitt at messen nå er kansellert med henvisning til force majeure, peker vel alt på at disse leverandørene kan se langt etter disse kronene.

Vi ser også at ONS er ute og trygler om at olje- og energiminister Tina Bru og den norske stat skal hjelpe dem ut av uføret. Dette blir også helt feil, skattebetalerne skal vel ikke betale for at ONS har brukt opp pengene?

Les også Bru og Sevland i krisemøte om ONS

Reaksjonen på varsel om søksmål

ONS har flere ganger gått ut i pressen og fortalt at alle pengene er brukt opp, og at kassen er tom. Etter at de mottok søksmålsvarsel fra Advokatfirmaet Kluge på vegne av sju utstillere, med varsel om at vel 120 andre utstillere vurderer å slutte seg til et gruppesøksmål, dukket det plutselig opp litt mer penger på kistebunnen. I en e-post samme kveld som de mottok søksmålsvarselet, tilbyr de nå utstillerne 55 prosent refusjon eller 70 prosent kreditt overført til neste messe. Det er hyggelig å se at korrigerer kursen noe, men om en ser til hvordan andre messearrangører har respondert, er kursen dessverre fremdeles rett mot fjæresteinene.

Som representanter for en industri som er dypt påvirket av pandemien, har vi forståelse for at den også gir ONS store utfordringer. Og for å være klar på det: Våre bedrifter har ikke noe imot å bidra i tråd med praksisen ellers i markedet. Ledelsen i ONS synes derimot ikke å ha et snev av forståelse for at samtlige utstillere har blitt påvirket i vel så stor grad av den samme pandemien. Alle er nå inne i en krise der noen av oss beklageligvis ikke vil overleve.

Les også ONS trues av søksmål: «Kursen fremdeles rett mot fjæresteinene»

Les også Stavanger-bedrift mener søksmål mot ONS er bakholdsangrep fra Bergen

En annen arrangør?

ONS har valgt slagordet «Together» for årets arrangement. Det klinger hult når ONS nå gjør det de kan for å sitte igjen med hele kaken selv.

Vi mener helt klart at Norge trenger en stor internasjonal møteplass for energibransjen, og at det mest naturlige er at denne blir avholdt i Stavanger, der fasilitetene er bygd opp av gavmilde kommuner, fylker og oljeselskaper gjennom mange år. Om denne messen skal hete ONS og arrangeres av dagens stiftelse, er vi derimot mye mer usikre på.