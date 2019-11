Omdal er naken på en nudiststrand

Det foregår en landsomfattende oppgradering her til lands. Espen Ottesen og Andreas Håtveit har nylig blitt kanonisert som folkefiender av henholdsvis helseminister Bent Høie Høie og VGs Morten Hegseth. Den siste som har fått æren av å bli oppgradert fra mørkemann til folkefiende, er KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, og fripennen Sven Egil Omdal står bak sertifiseringen.

Kjell Ingolf Ropstad talte forrige fredag til sitt eget landsstyre. Her advarte Ropstad mot tankegods i den grønne bevegelsen som truer det spesielle menneskeverdet. Ropstad viste senere blant annet til en kronikk av Teodor Bruu, talsperson i Grønn Ungdom, i Klassekampen. Det er, ifølge Bruu, ikke noen logisk grunn til at mennesker som art burde ha et spesielt vern, ettersom også dyr er individer som kan føle smerte, sorg og komplekse emosjoner. At ikke miljøbevegelsen har tatt et tydelig oppgjør med dette tankegodset, kan tyde på at Ropstad har et poeng.

Omdal parkerer debatten

Istedenfor å argumentere for det motsatte setter imidlertid Sven Egil Omdal seg godt til rette i sandkassen i sin siste Fripenn-kommentar i Aftenbladet 16.11. Det er visst bare noen i USA som mener dette, og dessuten er det likegyldig slår han fast. Omdal parkerer debatten og vil heller fortelle oss hva dette egentlig handler om. Fripennen er så opprørt at han finner frem selveste Åpenbaringsboken i Bibelen. Omdal tar selv på seg Jesu skikkelse og får gamle svovelpredikanter til å ligne puslinger. Nå skal Ropstad sendes rett i fortapelsen hvor ilden aldri slukker, der kan han gråte og skjære tenner.

Problemet til Ropstad, ifølge Omdals åpenbaringsfortelling, er at det har blitt så stille i regjeringslokalene. Ropstad trengte oppmerksomhet, det var det som fikk Ropstad til å blåse opp det digre ballongdyret i Omdals åpenbaring. Omdal kan også avsløre hvem Ropstads retoriske forbilde er og hva som er KrF-lederens egentlig agenda, nemlig å hindre miljøbevegelsen i å få innflytelse. Omdal får etter hvert Freud til å ligne en amatør. Han har full oversikt over hva som skjer i underbevisstheten til Ropstad og kan slå fast for all verden at Id (biologiske, instinktive drifter) har vunnet på alle fronter.

Kamp mot høyredreining

Når Omdal først har tredd inn i Jesu skikkelse og påtatt seg rollen som moralens vokter, forkynner han noen ord om kjærlighet og respekt, før sand og spader igjen begynner å hagle fra sandkassen. I sin hellige vrede får plutselig Omdal øye på Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, som øyeblikkelig blir innsatt som «generalmajor i Fremad Kristi hærmenn-falanksen av kristenfolket». Nå vil i tillegg Selbekk dra hele den kristne bevegelsen langt til høyre, slik de har gjort i Sverige. Omdal kan avsløre at det er Sylvi Listhaug som skal føre de fri- og lavkirkelige ut av ørkenen og til det lovede land. Her får de feire jul i fred med sin juleribbe uten en eneste muslim i sikte.

Heldigvis finnes det hos Omdal en kime av håp også i denne åpenbaringsfortellingen. Håpet er avisen Vårt Land, og det er her de rettferdige og de som heldigvis utgjør flertallet, befinner seg. Det er i denne avisen Omdals evangelium bekreftes.

Flisen og bjelken i øyet

Istedenfor for Åpenbaringsboken bør Omdal snarest se til Matteus evangeliet: «Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?» Omdal mener at Ropstad tillegger miljøbevegelsen meninger og synspunkter den ikke har. Istedenfor for å trekke flisen ut med argumenter og resonnement, gjør Omdal det han selv kritiserer, men i så mye større proporsjoner at det begynner å ligne en bjelke. Ropstads rettroenhet blekner sammenlignet med Omdals oppgjør mot de vantro gudsbespottere. Ingen kritiserer nemlig den ufeilbarlige miljøbevegelse uten å bli satt ettertrykkelig på plass.

Omdals fortelling er en fordreining. Ropstad advarte sine egne på sitt eget landsstyremøte. De rettroende dro så Ropstad til Politisk kvarte etter at de hadde plantet tornekransen eller et digert grønt ballongdyr på hodet hans. Lengst fremme i den himmelske hærskare av skribenter og analytikere marsjerer Omdal selv.

Omdal sier at Ropstads ballongdyr er så stort at han ikke ser hvor naken han er. For meg virker det som om Omdal selv er splitter naken. Problemet er at han befinner seg midt på en nudiststrand.

(Jarle Mong er aktiv i Bedehuskirken på Bryne, og han er lærer og har bakgrunn som fotballspiller for både Bryne og Sandnes Ulf. Red.mrk.)