Vi ønsker alliert aktivitet i Norge

FORSVAR: Vi ønsker mer alliert trening og øving i Norge. Dette er ikke i stedet for vårt eget forsvar, men som en sentral del av det samlede forsvaret av Norge. Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk baserer seg på støtte fra allierte land i krise og krig.

Interessen og behovet fra allierte for å operere, trene og øve i nord er økende. Vind og vær. Fjord og fjell er noe våre utenlandske allierte må trene på å mestre, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Gorm Kallestad

Frank Bakke-Jensen Forsvarsminister

Den siste uka har vi sett amerikanske bombefly trene sammen med norske F-16 og F-35 i nord, hatt flåtebesøk fra den amerikanske marinen i Tromsø og sett spesialstyrkene øve kontraterror sammen med amerikanske kolleger på Østlandet.

Lærer oss å kjenne

I en krisesituasjon er vi avhengig av støtte fra Nato. For at styrker fra allierte land skal kunne forsterke forsvaret vårt, må de ha kunnskap om å operere her. Derfor må norske og allierte enkeltsoldater, avdelinger, fly og fartøy trene og øve også i og utenfor Norge – i fredstid.

Interessen og behovet fra allierte for å operere, trene og øve i nord er økende:

Vi har allierte fly som øver og trener i og utenfor vårt luftrom. Ofte sammen med norske fly, slik at de kjenner norske forhold og kan operere sammen med oss dersom det skulle bli nødvendig.

Vi har allierte fartøyer som seiler både langs norskekysten og i våre nærområder. De siste ukene har spesielt amerikanske og britiske fartøyer vært til stede i nord. Reaktordrevne fartøyer, i første rekke ubåter, har gjennom flere tiår jevnlig anløpt norsk territorialfarvann og norske havner. Det har vært en økning i antall anløp de siste årene.

Må mestre vær og klima

Vi har i år planlagt at rundt 4500 utenlandske soldater vil komme på øving eller trening, hovedsakelig i Troms. Blant disse er rundt 800 nederlandske soldater på vintertrening og omtrent like mange på fjelltrening til høsten. Amerikanske marineinfanterister trener jevnlig i Norge – og vil fortsette med det. Det samme gjelder britiske Royal Marines. Soldatene skal lære seg å håndtere snø og kulde, og operere under noen av de mest krevende forholdene alliansen har å by på. Mye av det vi er stoltest av å vise frem til utenlandske turister, er det våre utenlandske allierte må trene på å mestre: Vind og vær. Fjord og fjell.

Det er ikke bare vi og våre allierte som er aktive i nord. Siden i fjor sommer har Russland gjennomført en rekke store øvelser med overflatefartøy og ubåter, i Østersjøen, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet og det nordlige Atlanterhavet. Russland har demonstrert sin evne til å forstyrre allierte forsterkninger til Europa og å redusere NATOs handlingsrom og bevegelsesfrihet. Også klimaendringer og økt stormakt-rivalisering bidrar til at våre nærområder får økt oppmerksomhet i Nato. Summen av disse forholdene gjør at Norges geografiske beliggenhet med tilstøtende havområder og luftrom blir av økende strategisk betydning.

Vi er åpne om satsingen

Regjeringen har gjennom flere år prioritert å øke Forsvarets strategiske evne for å styrke norsk og alliert sikkerhet. Dette gjelder særlig nye kampfly, maritime patruljefly og ubåter, og nå gjennom forslag til planen om å bygge opp en fullt mekanisert brigade.

Vi tror at interessen for å øve og trene vil øke også i årene som kommer. Derfor legger vi stor vekt på åpenhet rundt aktiviteten, for å unngå misforståelser. Vi avskrekker og beroliger. Vi har god dialog med våre allierte om alliert aktivitet i internasjonalt farvann og luftrom som er nær oss. Vi støtter og styrker Nato både gjennom å bidra ute og legge til rette for alliert trening hos oss. Slik legger vi grunnlaget for fortsatt fred, frihet og sikkerhet.