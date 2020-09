Jeg vet hvorfor skipsmodellene til Roald Amundsen havnet i Stavanger

HISTORIE: Hvorfor havnet Roald Amundsens polarskipsmodeller av «Fram», «Gjøa» og «Maud» på Stavanger maritime museum? Det mysteriet har jeg nå løst takket være en grundig gjennomgang av gamle aviser.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Innsenderen skriver hun har funnet svaret på hvorfor Roald Amundsen donerte modeller av tre polarskuter til Stavanger maritime museum (tidligere Stavanger sjøfartsmuseum) Foto: Finn E. Våga

Debattinnlegg

Helene Bjørntvedt Hafrsfjord

I Stavanger Aftenblads Magasin for 4. april 2020 var det et spørsmål fra museet om hvilken tilknytning skipsmodellene av polarskutene «Fram», «Gjøa» og «Maud» hadde til Maritimt museum Stavanger.

Skipsmodellene var kommet fra Roald Amundsen. Gunnar A. Skadberg hadde i sitt tilsvar ti dager senere en rikholdig forklaring på Roald Amundsens tilknytning til Stavanger via hans slekt på mors siden.

I mitt eget forskningsprosjekt går jeg igjennom byens aviser dag for dag. Her finner jeg det utroligste og mye spennende stoff. For noen dager siden fant jeg løsningen og fakta omkring de tre modellene av Amundsens polarskuter. I en kort notis i «1ste Mai» for fredag 7.10.1927.

Det står følgende: «Stavanger sjøfartsmuseum vil om noen dager få en ny og verdifull tilvekst. Idag er der nemlig til museets bestyrelse kommet meddelelse fra Roald Amundsen om at han har skjenket museet 3 små modeller av polarskipene «Fram», «Gjøa» og «Maud». Disse modeller som er meget kunstferdig forarbeidet har hittil vært oppstillet i Amundsens hjem.»

Amundsen skriver videre at han «nærer stor interesse for Stavanger sjøfartsmuseum og at han med glede skjenker museet disse modeller.»

Tirsdag 18.10.1927 kan en lese i samme avis at «Sjøfartsmuseet har nu fått modellene av polarskipene «Fram», «Gjøa» og «Maud» samt fotografier fra hr., Roald Amundsen.»

Dette skjer mens Roald Amundsen oppholder seg i Amerika. Han reiste hjem fra New York med «Bergensfjord» onsdag 26.10.1927, etter å ha avbrutt sin foredragsreise der borte. Dermed er mysteriet omkring skipsmodellene en gang for alltid avklart.