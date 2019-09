Stavanger Høyres bom-bommert

Harald Birkevold skrev i en kommentar i Aftenbladet 13. september en analyse av Høyres fall i valget. Han har mange gode poenger, men også ett dårlig.

Folk har ikke likt det

Det burde være åpenbart for alle at Høyre har begått en strategisk bommert ved å støtte storstilte bompengepakker, hvor bilister skal betale for annet enn vei. Kostnaden ved bruk av den nødvendige og praktiske bilen øker plutselig til nivå tilsvarende de kommunale avgiftene, og folk har ikke likt det.

Når det nå er ransakelsens tid, er jeg ikke sikker på at Harald Birkevold har rett i at Høyre bør revurdere støtten til Rogfast.

Dette erkjente John Peter Hernes i Stavanger Høyre i det valgnederlaget var et faktum. Det oppsiktsvekkende er at Hernes og Stavanger Høyre tilsynelatende ikke forutså dette da de vurderte bymiljøpakkene. Den strategiske bommert er dessverre ikke unik for lokalpartiet. Jeg tør minne om fadesen som var bilfri dag på Motorveien for noen år tilbake. Også den fikk ett og annet blodkar til å sprekke i befolkningens øyne. På slik bakgrunn burde det ikke overraske dersom den bilglade Høyre-velger mister tilliten til at politikerne utviser bedre dømmekraft i andre saker også.

Forståelse for Rogfast

Når det nå er ransakelsens tid, er jeg likevel ikke sikker på at Harald Birkevold har rett i at Høyre bør revurdere støtten til Rogfast. I bomdebattens blindsone finner man de bompenger befolkningen har forståelse for. Det er min anelse at folk flest faktisk er villig til å betale bompenger for prosjekter som Rogfast eller firefelts motorvei til Kristiansand. Det er da tale om merkbart bedre veistandard, med effektiv og trygg fremkommelighet. Det folk ikke finner seg i er titusener i ekstrakostnader for å kjøre på nøyaktig de samme gamle veier – som de må for å levere barn i barnehage og fotballtrening, kjøpe mat, besøke venner etc. Sykkelen og bussen vil for folk flest nemlig aldri bli et praktisk eller ønsket alternativ. Ikke bare bor vi i et land hvor de samme politikerne har ivret for spredt bosetning, men det regner en hel del også. Bare de mest ivrige partikaninene i alle partier er villig til å overse det.

Jeg vil derfor tro at Høyre går på nok en bommert om de følger Harald Birkevolds råd og kutter de samferdselsprosjektene som gir bompenger legitimitet, og som, i hvert fall Høyre-velgerne ser fornuften i.