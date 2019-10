«Helse sitter ikke i magen, det sitter i hodet!» Fastlege Jørgen Skavlan ber folk tenke på hvordan kostholdshysteriet påvirker barna våre. Undersøkelser blant ungdomsskoleelever bekrefter hans bekymring. Løsningen er enklere enn du kanskje tror.

Tykk tåke av kostråd

Det er dessverre ikke til å komme unna. Det ligger en tykk tåke av kostråd på nettet kun noe klikk unna både deg, meg og ungene våre. Juicing, kollagen, kombucha, detox, 5:2-dietten, matprepping, piller og pulver. Både helsekost så vel som influencere tjener gode penger på å fronte stadig nye produkter. De kaster rabattkoder etter følgerne sine, ofte etterfulgt av det anekdotiske utsagnet «det funker for meg».

Det å spise fornuftig ikke trenger å være så vanskelig.

For all del. Voksne mennesker må gjerne bruke pengene sine på dyre preparater de egentlig ikke trenger. Men hva skjer når dette hysteriet når ut til barna våre? En tidligere undersøkelse Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) gjorde blant ungdomsskoleelever viser at nesten 4 av 10 jenter i ungdomsskolealder ukentlig leser om nye mattrender, dietter og lignende i blogger eller sosiale medier. Vi snakker altså 13 år gamle jenter som villedes til å tro at helt vanlige pubertetsplager som uren hud kan unngås hvis de dropper melk i havregrøten til frokost. Det henger ikke på greip.

Utvikle en sykdomsidentitet

En som nylig har uttrykt bekymring for all støyen rundt mat, er fastlege Jørgen Skavlan. I forrige uke kunne vi lese i Aftenbladet om hans svært tankevekkende og gode innlegg om «kostholdshysteri», og hvordan dette påvirker barna. Han er opptatt av at det ekstreme fokuset rundt matintoleranser og behovet for fri for mat hos unødvendig mange barn kan påvirke dem til å utvikle en sykdomsidentitet. Når mat og kosthold stadig oftere blir forbundet med forvirring og frykt, snarere enn matglede, bør varsellampene blinke hos flere enn den populære fastlegen.

Og det skorter ikke på dårlig magefølelse blant foreldre. En undersøkelse gjennomført av Norstat for Melk.no viser at hele 47 prosent av mødre med barn over seks år er redde for at kostholdskaoset skal gi barna et dårlig forhold til mat. Det er forståelig, de er tross alt vitne til at bruken av sosiale medier stiger proporsjonalt med at barna vokser til. Over 90 prosent av norske barn har mobil allerede fra 10-11 års alderen. Verden ligger bokstavelig talt for deres fingertupper.

Du er viktigst!

Det finnes riktignok et lyspunkt. For når man spør ungdomsskoleelever om hvem de hører mest på når det gjelder kosthold, så oppgir de aller fleste foreldrene sine! Ikke Sophie Elise eller Kardashians, men rett og slett mamma og pappa. Vi har med andre ord en unik mulighet til å ta praten og dytte barna våre i riktig retning. Men dette betyr at vi må tenke nøye gjennom hvordan vi vil forholde oss til kaoset for å ikke øke stresset rundt mat. Vi må skjønne at helse ikke finnes i kapsel, pulver eller pilleform.

Så hvordan gjør man dette i en verden der også vi voksne kan bli forvirret? Svaret er ganske enkelt: Lær barna dine at helt vanlig mat er bra nok! Støtt deg til Helsemyndighetenes dokumenterte kostråd. De kan lettest oppsummeres: Spis variert, ikke for mye og vær fysisk aktiv.

Skavlan har også kloke råd til neste generasjons foreldre. Hans solide erfaring er at det å spise fornuftig ikke trenger å være så vanskelig. Det er faktisk ganske lett. Vi må bare starte med å ta tilbake en viktig arena for god matkultur: samlingen rundt middagsbordet. Mat er nemlig så mye mer enn ernæring. Mat handler, som Skavlan sier, om kjærlighet, glede og fellesskap. Ikke la influencere overbevise barna våre om annet. Snakk med barna dine om mat før internett gjør det.